Tap mot Tyskland i 1990, tap mot Argentina i 1998, og tap mot Portugal i 2006. England og straffesparkkonkurranser var lenge en veldig dårlig match.

Mot Colombia var engelskmennene bare sekunder unna å være klare for kvartfinale, lenge før straffesparkkonkurransen var en realitet.

Harry Kane hadde da banket inn sin sjette scoring under VM i Russland, hans tredje fra straffemerket. Men tre minutter på overtid sørget Colombias Yerry Mina for at det ble ekstraomganger under VMs siste åttedelsfinale.

Henderson lå an til å bli syndebukk

Ekstraomgangene bølget frem og tilbake, med sjanser til begge lag. Men til tross for en intens nerve i kampen ble det aldri flere scoringer. Dermed endte vi opp med det England har fryktet mer enn noe annet.

Årets England-utgave er ikke som tidligere utgaver, noe vi igjen fikk bevist i Moskva. Intens trening på straffer, samt hjelp fra psykologer så ut til å ha gjort jobben.

Harry Kane og Marcus Rashford scoret på Englands to første straffer, etter at Radamel Falcao og Juan Cuadrado hadde gjort det samme for Colombia. Da Jordan Henderson bommet på sin så det ut til at historien skulle gjenta seg.

Men, etter at Mateus Uribe og Carlos Bacca bommet på sine to, samtidig som Kieran Trippier satt sin, var det opp til Eric Dier å avgjøre straffesparkkonkurransen. Tottenham-mannen var sikker nok, og sendte England til himmels.

Dommerkaos

Åttedelsfinalen mellom England og Colombia var dramatisk fra start til slutt, og dommer Mark Geiger havnet i fokus opp til flere ganger.

Først gikk Jordan Henderson i bakken, etter å ha blitt skallet i brystet av Colombias Wilmar Barrios. Det så derimot ut som om Henderson overspilte noe, og dommeren nøyde seg med gult kort til Barrios. Det stilte den engelske fansen seg uforstående til.

I TV2s studio var meningene delt, engelskmannen Trevor Morley mente det var et soleklart rødt kort. Jesper Mathisen var uenig, og mente Henderson overspilte.

Deretter fikk England tildelt et straffespark. Fra Harry Kane ble dratt ned i feltet av Carlos Sánchez, til samme mann banket ballen i mål fra straffemerket, gikk fire hele minutt. I mellomtiden stod det til enhver til en drøss av colombianske spillere rundt dommer Mark Geiger.

Samtidig så man tydelig at Colombias Johan Mojica prøver å ødelegge straffemerket Kane senere skulle forsøke å score fra.

Harry Kane lot derimot hverken uendelige diskusjoner med dommeren og oppriving av straffemerket påvirke hans straffe. Kanes sjette scoring gjør Tottenham-spissen til den mestscorende engelske spilleren i et VM-sluttspill siden Gary Lineker også scoret seks under VM i 1986.

Møter Sverige i kvartfinalen

Forrige gang England spilte en kvartfinale i et verdensmesterskap var i 2006. Da ble det exit mot Portugal, etter tap på nettopp straffesparkkonkurranse.

Nå er det Sverige skal prøve å sette en stopper for Englands vei mot en semifinale. Sverige slo Sveits i sin åttedelsfinale.

Vinneren av den kampen møter enten Russland eller Kroatia i kampen om en av de to finaleplassene.