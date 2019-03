Tror Solskjær presenteres denne uken: – Han er den eneste kandidaten

– Det kan definitivt skje denne uken, sier BBC-journalist Simon Stone til NRK.

Stone følger situasjonen i engelske klubben nøye, og mener det er sannsynlig at ledelsen snart vil offentliggjøre navnet på den nye manageren.

– Manchester United ønsket å vente til slutten av sesongen før de offentliggjorde noe navn, men jeg tror Solskjærs innsats og resultater har ført til at han er den eneste kandidaten til jobben. Om han blir bekreftet nå, vil arbeidet med nye spillerkontrakter og det å signere nye spillere bli enklere. Spillerne vil jo gjerne vite hvem manageren er, påpeker Stone.

SUKSESS: Solskjær er populær hos både spillere og fans. Foto: Lee Smith / Reuters

– Vil være ferdig med det

Ifølge andre kilder NRK har vært i kontakt med, er det stor sannsynlighet for at det vil komme en offentliggjøring fra klubbledelsen enten torsdag eller fredag.

Avisen Daily Mail skriver også at Ole Gunnar Solskjær blir utnevnt til permanent manager i Manchester United denne uken.

– Det er en utbredt oppfatning at det vil være bedre å gjøre det denne uken. På den måten vil man være ferdig med det. Klubben kan dermed konsentrere seg om avslutningen av sesongen, sier Simon Stone.

– Gir oss selvtillit

Manchester United har vunnet 14 av 19 kamper med Solskjær som midlertidig ansatt manager etter at José Mourinho ble sparket i desember. Uniteds midtbanespiller Nemanja Matić sier til NRK at han håper Ole Gunnar Solskjær får jobben.

– Han er en god manager, han gir oss selvtillit i spillet. Jeg er glad for at han er her, forteller han.

STØTTER SOLSKJÆR: Uniteds midtbanespiller Nemanja Matić. Foto: Franck Fife / AFP

Matić håper at klubben og Solskjær blir enige om et langvarig samarbeid.

– Hvis det betyr at han har suksess, vil jeg selvfølgelig det. Da ønsker jeg å ha ham her lenge, sa Matić etter Uniteds tap for Wolverhampton i FA-cupen.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino var lenge regnet som Uniteds førstevalg til å ta over etter José Mourinho, men selv har han ikke ytret noe ønske om å forlate klubben.

Ifølge Simon Stone er det heller ikke dukket opp noen nye navn i managerdiskusjonen de siste ukene.

– Nei. Jeg tror alle i klubben er fornøyd med den jobben Solskjær har gjort. Det er derfor jeg tror det bare er et spørsmål om tid før han får jobben.

