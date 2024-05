Hardt ut etter Arsenal-seier: – Her feiler VAR igjen

Arsenal var i fyr og flamme fra start hjemme mot Bournemouth i Premier League.

Etter 25 minutter hadde hjemmelaget 12 avslutninger, men uten å score.

Rett før pause skulle hjemmelaget likevel få hull på byllen. Kai Havertz ble spilt igjennom av Martin Ødegaard. Havertz ble ifølge dommer felt av Bournemouth-keeper Mark Travers og Arsenal fikk straffe.

Bukayo Saka var iskald fra 11-meteren og sendte Arsenal opp i ledelsen med sitt 16. ligamål for sesongen.

Det var likevel ikke alle som var enig i at Arsenal burde fått straffe.

– Det er ikke straffe, og her feiler VAR igjen. Jeg kan forstå at dommer, fra sin vinkel, live og i full fart, dømmer straffe, men her må han få hjelp fra VAR og få se den på nytt, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Han mener det er åpenbart hva Havertz prøver på.

– Han oppsøker situasjonen, legger igjen foten, og faller allerede før kontakten er der, sier Løkberg videre.

– Lot de den straffen stå? Det er faktisk ikke til å tro, skriver fotballkommentator Kasper Wikestad på X.

Også i England var det mange reaksjoner på dommer David Cootes valg om å peke på straffemerket.

– Jeg synes ikke det er straffe. Havertz drar beinet langs bakken, men den vil ikke bli omgjort av VAR, sier tidligere Premier League dommer Mike Dean til Sky Sports.

– I stedet for å gi slike straffer, bør dette være et gult kort til Havertz, dersom man virkelig vil fjerne filming fra fotballen, skriver den tidligere engelske landslagsspilleren Stan Collymore på X.

NRK har vært i kontakt med Den engelske dommerforening. De sier at straffen ble gitt fordi keeper kom ut i høy fart og ikke tok ballen.

Ny omdiskutert scoring

Etter 11 minutter ble Arsenal-ving Bukayo Saka taklet stygt av Ryan Christie, uten at dommeren dømte frispark. Saka ble derimot liggende etter taklingen.

– Det er farefullt spill. Det er ikke noe tvil om det. Han er griseheldig om han slipper unna gult eller rødt kort der. Den er stygg. Ordentlig stygg, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås om Christies takling.

I SMERTER: Bukayo Saka vrir seg i smerte etter Ryan Christies takling i knehøyde. Foto: Reuters

Saka kom seg på beina igjen, og Arsenal fortsatte trykket mot Bournemouth-målet.

Også etter Sakas straffescoring skapte Arsenal de største sjansene.

Belgieren Leandro Trossard doblet ledelsen for hjemmelaget etter 70 minutter. Arsenal vant ballen høyt i banen og gikk hurtig i angrep. Ballen havnet hos Declan Rice, som trillet ballen videre til Trossard. Han gjorde ingen feil og plasserte ballen enkelt forbi Travers.

I motsetning til de første 45 minuttene, var gjestene mer med etter hvilen. Like etter Trossards scoring, trodde Christie han hadde redusert for Bournemouth.

Men scoringen ble annullert av dommeren for angrep på keeper David Raya rett før Christies skudd.

OMDISKUTERT DUELL: Her har Bournemouth-spiss Dominic Solanke akkurat hindret Arsenal-keeper David Raya nok til at Arsenal fikk frispark da Ryan Christie trodde han hadde redusert. Foto: Reuters

Heller ikke denne gang var alle enig med dommeren.

– Denne er mye verre en straffesituasjonen. Dette er keeperbeskyttelse på anabole steroider, og det er ikke lov. At Raya får frispark her når Solanke gjør så lite som han gjør, går litt imot fotballens natur, sier fotballkommentator Petter Veland i Viaplays studio.

– Helt vilt å dømme frispark der. Har keepere egne regler? Helt utrolig billig, sier Løkberg.

Ovenfor NRK forsvarer PGMOL avgjørelsen ved at Solanke slår Raya ut av balanse.

Declan Rice økte så ledelsen til 3-0 på overtid og sørget med det for en komfortabel seier for Arsenal. Det med litt hjelp fra dommeren, skal vi tro tidligere Arsenal-spiller Ian Wright:

– Jeg synes ikke det var straffe og Bournemouth sin scoring burde blitt stående. Jobben er gjort og tre poeng, skriver Ian Wright på X.

– Lært mye siden i fjor

Martin Ødegaard spilte nok en god kamp for hjemmelaget, og er, i likhet med laget, inne i en svært god periode.

Arsenal leder nå tabellen med to kamper igjen å spille. De er fire poeng foran Manchester City, men har til gjengjeld spilt to kamper mer enn de lyseblå fra Manchester.

KAPTEIN ØDEGAARD: Martin Ødegaard viste seg nok en gang frem som en av banens giganter. Foto: Reuters

Ødegaard må dermed håpe på at City avgir poeng, for at drømmen om å løfte Premier League-trofeet skal gå i oppfyllelse.

Før kamp forsikret Ødegaard til klubbens hjemmeside at fjorårets andreplass og intense tittelrace ga de verdifull erfaring.

– Vi har lært mye siden i fjor: Hva det betyr å være her, hvordan håndtere situasjonen og alle kampene. Vi har gjort store fremskritt siden sist sesong. Det eneste vi kan gjøre nå, er å fortsette på samme vis, sa Ødegaard.