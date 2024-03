Ellevill avslutning – Ajer spolerte United-festen ni minutter på overtid

Lillestrøms Ranger mister hele sesongen med skade

Lars Ranger blir ikke å se på banen for Lillestrøm kommende sesong. Backen har pådratt seg en korsbåndsskade som trenger operasjon, skriver Romerikes Blad.

Klubbens fysioterapeut Geir Kåsene bekrefter skaden overfor avisen.

– Vi har visst at Lars har pådratt seg en korsbåndskade, men vi har avventet hva vi skulle gjøre. Korsbåndet har ikke røket, og derfor ble det vurdert om vi kunne unngå operasjon. Nå er det bestemt at han skal opereres, sier LSK-fysioterapeut Geir Kåsene.

Ranger skadet seg i en treningskamp mot Mjøndalen på Marbella tidligere i mars.

– Vi har avventet for å se om vi kunne unngå operasjon, men så lenge det ikke gikk, vet vi nå at sesongen 2024 ryker for Lars, sier Kåsene.

Ranger signerte nylig ny kontrakt med klubben som gjelder ut 2026-sesongen.

– Vi visste at dette var et mulig utfall da Lars signerte ny kontrakt. Lars selv har tatt det med fatning og er klar til å gjøre den jobben som kreves for å komme tilbake neste sesong, forteller Kåsene. (NTB)