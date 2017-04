Trofémaskinen Oilers tok sitt sjette strake NM-gull

«Oilers skal ta byttå hjem i år», sang Oilers-fansen i Askerhallen helt korrekt de siste minuttene av tirsdagens sjette og siste NM-finale.

Storfavorittene fikk tøff motstand av Frisk Asker, men snudde 1-2 til 5-2 og kunne starte feiringen i garderoben og på charterflyet på vei hjem til Stavanger der det nå blir gullfest gjennom påsken.

Les også: Ofrer USA-returen for Frisks gullduell: – Misser flyet med glede

Etter at nok en finale ble avgjort i forlengningen i Stavanger søndag, kunne Oilers sikre sin sjette strake NM-tittel på Østlandet.

Det sjette oppgjøret mellom de to lagene på under to uker fylte nok en gang Askerhallen der folk allerede en time før dropp fikk beskjed om å trekke sammen for å få plass til alle som hadde ofret påskeferien på hytten for å se kampen om «bøtta» - eller «byttå» om du vil.

Underdogen Frisk Asker var klart farligst de første minuttene før matchbildet snudde totalt siste del av perioden. Oilers trykket voldsomt på, og spesielt Tommy Kristiansen kom nær ved to anledninger.

Da sarpingen kom helt alene gjennom ble vikarmålvakt Kenneth Helgesson bokstavelig talt redningen som så mange ganger før i finaleserien.

Drøye seks minutter inn i midtperioden ble veien til NM-gull tirsdag kveld noe lenger for Oilers da Jonas Berglund smalt inn 1-0 for Frisk. Svensken la pucken på mål fra blålinjen og en dekket Henrik Holm måtte kapitulere.

Da Oilers kvitterte var det selvsagt importrekken som har dominert finaleserien som hadde regien. Dan Kissel og Mark van Guilder sto for forretten og NHL-signeringen Eric Nystrom desserten. 1-1.

Og da tok matchen fyr. USA, Sverige og USA fikset 2-1 for Frisk da Vinny Saponari fant Jimmy Andersson som serverte lekkert Ryan Hayes på blank kasse. Ledelsen varte kun i et drøyt minutt da backen Tim Kunes smalt inn 2-2.

48 sekunder før andre pause var matchen snudd, og nok en gang var det Nystrom som dukket opp foran mål og fikk en enkel jobb med å sette inn en retur.

Først på tiden 41.19 kom kveldens første utvisning da Tommy Kristiansen «kjørte over» Helgesson. Frisk trykket på, men kom ikke nærmere 3-3 enn et stolpeskudd fra Endre Medby.

Med drøye fem minutter igjen kontret gjestene og Eirik Salsten dunket inn 2-4. Da begynte Oilers-fansen i svingen feiringen av nok et NM-gull, og kort tid senere fjernet Dan Kissel all tvil med gjestenes femte.