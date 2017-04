Tommy Kristiansen forlater Stavanger

Det er 27-åringen selv som på sin Instagram-konto forteller at han er ferdig i Stavanger Oilers. Under et bilde av seg selv og Oilers-trener Pål Gulbrandsen, skrev sarpingen onsdag kveld:

«Jeg ville takke for 4 fantastiske år i Stavanger, jeg har fått venner jeg vil ha med meg resten av livet! Men nå blir det nye utfordringer som venter! Takk for alt @stavangeroilers».

Kristiansen har spilt 246 kamper og bidratt med 186 målpoeng på sine fire år i Stavanger. Hans siste kamp for laget ble borte mot Frisk Asker tirsdag - der laget sikret seg sitt sjette strake NM-gull.

– Det er like deilig å vinne hver gang. Det er helt sykt! Det er så deilig at vi klarte det igjen og viste at vi er Norges beste lag. Helt sykt! sa en ivrig Kristiansen til NRK etter kampen.

Hvor 27-åringen skal fortsette karrieren er foreløpig ikke klart. Kristiansen har tidligere uttalt til NRK at han ønsker å vente til etter ishockey-VM i mai med å ta en avgjørelse.

Det er imidlertid en svært dårlig skjult hemmelighet at moderklubben Sparta Warriors ønsker å hente Kristiansen hjem til byen før neste sesong.

– Hjemvendte sønner er alltid interessant, men han har ikke fått noe konkret tilbud. Det må evalueres litt først, sa styreleder Ole Christian Vatvedt i Sparta til Dagsavisen i slutten av mars.