Trenerens mentaljobb fjernet presset for Solberg

– Vi har alltid vært bortskjemte med ekstremt gode keepere, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

Og det er en kjent sak at en god målvakt kan utgjøre forskjellen som gir VM-suksess. Med det følger også forventningspresset, og derfor startet Norges keepertrener med tett oppfølging av Silje Solberg tidlig.

BEST: Silje Solberg ble kåret til EMs beste målvakt i 2014. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For det er fem år siden Solberg sist var et førstevalg i mål for Norge, og reddet Norge til gull, da Kari Aalvik Grimsbø ble skadet i første EM-kamp. Men siden 2014 har hun enten vært reservekeeper, eller blitt vraket – som i OL 2016 og VM året etter.

Men med Katrine Lunde korsbåndskadd, var det igjen duket for Siófok-spilleren i hovedrollen.

– Vi har vært veldig klare på det mentale og forsøkt å ta vekk presset. Før har hun hatt press på seg for å slå seg inn på laget, så nå har vi forsøkt å gi henne selvtillit uten å gi henne press, forklarer Mats Olsson, som selv reiste to ganger til Ungarn for å jobbe med Solberg før VM.

Følg og hør gruppefinalen mellom Norge og Nederland på NRK Sport fredag kl. 12.30.

Gulloppskriften

Og 29-åringen har startet VM strålende. Etter Norges fjerde strake seier, ble hun igjen kåret til banens beste av TV-seerne.

– Jeg prøver ikke å tenke så mye på presset, og har fokus på arbeidsoppgavene, og synes egentlig det går bra så langt, sier Solberg selv.

Hun er klar på at keepertreneren har bidratt med mye.

– Mats er utrolig flink. Han jobber sikkert mer enn det jeg vet om, med ting han sier bak linjene. Han er utrolig fin å ha både håndballmessig og mentalt.

FØLGER OPP: Mats Olsson sammen med VM-keeperne Silje Solberg (t.h.) og Andrea Austmo Pedersen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Olsson har en klar formening om hva Solberg gjør som er så riktig.

– Hun kan gjøre en halvdårlig kamp, men kommer tilbake. Hun er veldig fokusert, og dyktig til å ta til seg tilbakemeldinger og analyse, for så å gjøre det. Både før og under kamp. Så fokus på oppgaver, trening og gjennomføring er en gulloppskrift, mener han.

– Trivdes ikke som reserve

Å få henne til å rose egen prestasjon er ingen enkel sak, men lagvenninnene hyller derimot mer enn gjerne målvakten sin.

SOM TO DRÅPER: Silje Solberg og tvillingsøsteren Sanna Solberg-Isaksen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Hun har jo vært reserve i noen år, og trives ikke i den rollen. Hun står som en dronning, sier tvillingsøster Sanna Solberg-Isaksen.

– Hun har hatt store roller i mesterskap før, og virker veldig selvsikker. Silje er veldig voksen og tar det med ro, mener Oftedal.

– Hun er ekstremt eksplosiv, men flink til å vente og lese skuddene så hun går riktig, påpeker Silje Waade.

Waade delte rom med Solberg under håndballjentenes treningsleir før VM.

– Hun er alltid i godt humør, med på en vits og veldig omtenksom og omgjengelig mot alle. Også er hun dritgod i mål. Så hun er ikke noe annet enn et veldig bra menneske, forteller lagvenninnen.