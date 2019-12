Norge rystet av store Angola-spillere: – Har vært flinke å sabotere spillet vårt

Norge var i utgangspunktet favoritter før kampen. Det norske laget hadde tre strake seirer i VM.

Angola landet på sin side døgnville i Japan bare 18 timer før første kamp og tapte dermed sine to første kamper, men virket deretter som et nytt lag da de slo Slovenia.

Mot Norge så man hva som virkelig bodde i det angolske laget. Det norske laget fikk nemlig et tøft møte med de angolske spillerne.

– Jeg fikk noen trøkker utpå der. Men jeg er vant til det, så det går fint. Jeg synes de er flinke, kommenterer Heidi Løke.

Stine Brede Oftedal sier det norske laget slet med å finne ut av det angolske laget.

– Det var en litt rar og kronglete kamp, vi får ikke helt flyten på det.

– De er veldig fysiske. Det er veldig sjelden at man møter så fysiske og eksplosive spillere, kommenterer hun.

Mye slurv i førsteomgang

Angola er et fysisk sterkt lag med store spillere, men sliter litt med hurtigheten.

Likevel, Angola greide å henge med et Norge som leverte en svak første omgang torsdag. Statistikken viser at de norske angrepsspillerne hadde bommet på rundt halvparten av skuddene etter de første 30 minuttene.

Norge greide heller ikke å utnytte overtallsspillet i særlig grad. Angola fikk tre utvisninger i løpet av de første 20 minuttene, men det afrikanske laget greide å bite seg fast.

Ikke minst takket være eminent spill av den angolske målvakten. Det samme kan sies om Norges keeper, Silje Solberg, som var Norges beste spiller i første omgang.

– Vi må glemme denne kampen til i morgen, understreker Solberg.

– Jeg er egentlig fornøyd, men det var en slitekamp. Vi sliter med å score i store perioder.

Marta Tomac under kampen mellom Norge og Angola. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bedre etter hvert

Etter 10 minutters spill var stillingen 4-4 og lagene gikk til pause med en knapp ledelse til Norge (13-12).

– Vi har ikke fått så mange enkle mål som vi hadde ønsket, Angola har vært flinke å sabotere spillet vårt, sier NRK-ekspert Gabrielsen.

– Angola får vist at de kan spille håndball, kommenterer han.

Norge ble flinkere til å stoppe sterke og høye Angola-spillere i andreomgang, men de norske spillerne slet likevel med å få en luke til laget.

– Denne utviklingen så jeg ikke for meg, påpeker Gabrielsen.

Fem minutter før slutt var imidlertid stillingen 27-23. Dermed gikk det mot Norges fjerde strake seier i VM.

– De er høye, så vi sliter litt med å komme inn til de høye innspillene. Men jeg føler at vi punkterer kampen de siste seks-sju minuttene, sier Moa Högdahl.

– De angolske spillerne spiller bra i dag. De er litt uortodokse, legger hun til.

Heidi Løke fikk seg noen trøkker i møtet med Angola. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson understreket etter kampen at Angola ikke er noe dårlig lag.

– Jeg er en av de få her som vet at det er et bra prosjekt de (Angola) holder på med. De er atleter, forteller han til TV 3.

– Det blir som ventet, kanskje litt tøffere, sier han til NRK.

Åpent i gruppen

Det er nå ganske åpent i Norges gruppe.

Den enkleste norske løsningen er å slå nederlenderne. Da går Norge videre og tar med seg fire poeng i det som er det optimale utgangspunktet før hovedrunden starter søndag.

Norge er sikret å få med to poeng, men det kan også bli tre om kampen mot Nederland ender uavgjort.

Nederlenderne har også sjansen til å avansere med full poengpott. Det krever seier fredag og at Serbia slår Slovenia samme dag.