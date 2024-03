– Nora burde vore ærlegare med meg og eg burde latt ho stå over fleire kampar i starten, då kunne ho sannsynlegvis vore piggare i finalehelga, seier islendingen til NRK.

Alle spådde Noreg som gullfavoritt før VM i desember i fjor. Men det enda med 31–28 tap i finalen mot Frankrike i danske Herning.

Medan dei franske jentene kunne juble, trilla tårene hjå knuste norske handballjenter.

ÆRLEG: Landslagstrenar Thorir Hergeirsson meiner Nora Mørk burde vore meir ærleg mot han. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nora Mørk, den største stjerna på landslaget, var ein skygge av seg sjølv i finalen og stod for mange av dei tekniske feila i kampen.

No vedgår ho at skaden var langt verre enn kva ho gav uttrykk for både til trenaren og publikum.

– Den var litt meir omfattande på den måten at den var meir akutt, men no er jo det vekke. Men så akutt at var veldig vondt i dei 48 timane vi var i Herning, fortel Mørk i eit intervju med NRK.

Lovar vere meir ærleg

Det vakte stor oppsikt, då Mørk vart vraka i opningskampen mot Grønland under VM i slutten av november.

– Ho er i toppslag og i god form, sa Hergeirsson på pressemøtet den gong og forklarte det heile med at det var eit langt meisterskap og at det difor var viktig å spare stjernespelaren.

SKUFFA: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal trøystar kvarandre etter å ha tapt VM-finalen mot Frankrike. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Sanninga var at Esbjerg-proffen sleit med ein skade i leggen. Ho fekk lite speletid i grunnspelet, noko som 32-åringen ikkje la skjul på at irriterte ho.

I hovudrunden var Mørk med for fullt.

I eit intervju med «Kommentatorbua» på TV 2 fortel ho at ho i praksis berre hadde ein fot inn mot finalespelet og at det gav ho store avgrensingar.

Håpet var at skaden skulle spakne undervegs, men i staden skjedde det stikk motsette.

Då håndballjentene nyleg var samla i Halden til første landslagssamling etter VM-finalen i desember, var ærlegdommen eit tema mellom ho og landslagstrenaren.

– Det har vi snakka om, og det har også eg sagt, at det burde eg vore og det var eg ikkje. Eg har jo innrømma det. Så vi er einige om at eg skal vere meir ærleg i tida som kjem, forklarar Mørk når NRK møter ho etter kampslutt.

Medverkande årsak til tap

Esbjerg-spelaren med 875 mål med flagget på brystet var ikkje den einaste som halta i VM-finalen. Både Henny Reistad og Stine Skogrand sleit med sjukdom finalehelga.

ANSVAR: Hergeirsson forventar at spelarane fortel sanninga om det er ting som luggar i framtida. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Sjølv om korkje landslagssjefen eller spelarane vil bruke det som ei unnskyldning for at laget tapte VM-finalen, så seier Hergeirsson at det kan ha vore ei medverkande årsak.

– Det er alltid sånn at skadar pregar laget, men vi har også eit punkt som heiter at vi må gjere alt vi kan for å stille friskast mogeleg når landslaget samlast. Det er eit ansvar spelarane har, i forhold til å ta tak i ting som eventuelt luggar og vere opne på det.

Han legg til at dei som trenarar også har eit ansvar;

– Vi trenarar må vere nøye på å bremse aktiviteten om vi ser det trengst i større grad enn kva vi gjorde i VM.