Treneren brukte tre timer på å bli varm igjen - nå er det meldt enda mer vind

TV-bildene fra OL-byen Pyeongchang viser kanskje sol og tilsynelatende fine forhold, men det man ikke merker hjemme foran fjernsynet er vinden som kjennes ut til å gå rett gjennom marg og bein.

En ting er at vinden er iskald, men verre er det at den også er såpass kraftig at den har ført til en rekke utsettelser og problemer under OL så langt.

Å være tilskuer i OL er en kald fornøyelse. Her er en som har pakket seg ekstra godt inn. Foto: Jae C. Hong / AP

Flere øvelser i alpint er blitt utsatt, og det samme har skjedd i snowboard. Søndag og mandag ble det gjennomført slopestyle-finaler der utøverne rett og slett var redde for alvorlige ulykker.

Skiskytterrennet søndag kveld ble også preget av sterke vindkast, som flere av løperne slet med å håndtere.

De som har håpet på bedring, får dessverre nå en dårlig beskjed: det er meldt enda mer vind i dagene som kommer.

– På onsdag tar vinden seg kraftig opp. Det blir ikke like kaldt, men da blir det mye vind, sier statsmeterolog Terje Alsvik Walløe.

– Brutalt

Nettopp på onsdag er den første øvelsen for kombinertutøverne, som da skal hoppe i normalbakken. Det som har møtt det norske laget på trening har gitt forsmak på hva som kan være i vente.

– Jeg tror vi fikk smaken på noe av det verste vi kan møte, sier Magnus Krog, som på grunn av Jan Schmids sykdomstrøbbel ligger an til å kunne få en av de fire plassene Norge har i onsdagens renn.

Treningen i går ble utsatt i to timer på grunn av vind.

– Det er mye vind, det er kaldt og det er en brutal feeling du møter i bakken. Jeg føler at når vi hadde en så heftig dag som i går, så kan det ikke bli så mye verre før de avlyser, utsetter eller finner en alternativ løsning, sier Krog.

Prøvehoppere og kombinertløpere forsøker å holde varmen på toppen av hoppbakken før mandagens trening. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Tendensen så langt har vært at vinden kommer i kraftige kast, og deretter gjerne avløses av noen rolige perioder. Dermed kan mye bli overlatt til flaks og uflaks når det skal hoppes.

– Er du redd for at det kan bli et bingo-renn når det først gjennomføres?

– Vi er på en arena der det kan skje, men vi får håpe juryen har respekt for at vi er i et OL. Jeg håper det skal bli så fair som mulig, og man har jo vindkompensasjon, men det tar ikke alt. Har du uflaks, så har du ikke så mye igjen for de minus eller pluss-poengene, sier Krog.

Han sier mange virket nervøse under treningen.

– Alle fikk erfare at det kjennes ikke bra ut når du sitter på bommen. Men når du kom ut av hoppet var det faktisk hoppbart, sier han.

Magnus Krog, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Jørgen Graabak er fire av de fem norske kombinertløperne som er i OL. Jan Schmid har slitt med forkjølelse, og det er ikke avgjort om det blir han eller Krog som går den første konkurransen. De tre andre er klare. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jørgen Graabak, regjerende OL-mester og klar medaljekandidat også i år, forteller også om en kald fornøyelse i bakken så langt.

– Det er dritkaldt når det er over ti minus og i tillegg ti sekundmeter. Det ble flytta mye bom under treninga i går. Jeg syntes den bommen gikk opp og ned i ett sett i går, og det var bare på trening. Så jeg er litt spent på hvordan det der skal gå. Vi sto nesten og småflirte av det. Det var mye koreanere og mye prating på koreansk, og de flytta opp og ned og styra og holdt på. Så her tror jeg man bare må lukke øynene og kline til når man får sjansen, sier han.

Forfrossen trener

Den kraftige vinden er relativt vanlig for Pyeongchang, og kombinertlandslaget har forberedt seg deretter.

– Vi har alltid visst det. Hoppbakken ligger nesten på det høyeste punktet her, og det kommer mye vind. Det er kaldt og surt, og det blir litt ujevnt, men vi må bare tenke på jobben vi skal gjøre. Det er bra vindnett og skjerming av bakken, men været er som det er her, sier landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.

Det kan legges til at når det gjelder å fryse, så er det han og de andre hopptrenerne som trolig kommer aller dårligst ut av alle involverte i hele Pyeongchang.

Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen er ikke veldig bekymret for onsdagens hoppkonkurranse når det gjelder forhold og utsettelser, men kommer til å kle seg litt bedre enn han gjorde på trening. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

For der utøverne har mulighet til å gå inn mellom hoppene, må trenerne stå ute hele tiden - på det kanskje mest vindfulle stedet man kunne funnet.

– Trenertribunen står over alle vindnettene og høyt oppe, så det er egentlig sikkert det mest utsatte stedet i hele Pyeongchang. Der er det trøkk, kan man si. Da vi kom hjem fra hoppbakken i går tok det tre timer før jeg tok av meg ytterjakka. Vi har fått tre bager med klær til OL, så jeg tror løsningen min må bli å bare ta på meg alt som er i de, sier Ingebrigtsen med et smil.

Først mer vind - så blir det bedre

Alle utøverne NRK har snakket med om værproblemene så langt, sier de ikke kan gjøre så mye mer enn å forberede seg normalt og håpe på det beste.

I så måte er det en gladmelding at det i det minste er meldt litt varmere temperaturer.

– Det blir bedre. Mandag har vært den verste dagen når det gjelder temperatur. Det var ned mot 20 minus på starten av dagen med kraftig vind. Den følte temperaturen var under 30 minus, og det er veldig kaldt, sier Walløe.

Han forklarer at denne vinden er noe beboerne i Pyeongchang er vant til.

– Det er et sted der det blåser mye. Den kalde luften fra Sibir kommer sørover. Det ligger åpnet til, og det er lett at det blåser opp. Men man har vært litt uheldig med det har vært såpas ille som det har vært, sier han.

Værmeldingene viser mindre vind mot slutten av uken.

– Torsdag og fredag ser roligere ut. Det ser bra ut med mindre vind, og ikke så kaldt. Helgen ser ikke så aller verst ut, heller, sier han.