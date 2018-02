– Jeg satt og skalv i to timer på toppen. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg ned bakken. Å sitte på toppen i dag var noen av de verste timene jeg har hatt i livet mitt, sier Norendal.

NRK møtte Nordendal flere timer etter løpet, og 24-åringen var fortsatt langt nede etter at det ble fjerdeplass i OL. Hun virket lettet over å ha overlevd to omganger i løypa, skuffet over at det ikke ble pallplass og frustrert over at det ble gjennomført renn.

Etter løpet trillet tårene på direkten i et intervju med Eurosport.

– Det er vanskelig gå sette alt i perspektiv nå. Det som gjorde at jeg virkelig brøyt sammen på slutten var at jeg var så nære en medalje. Det var veldig tøft, jeg har aldri vært så nære en OL-medalje. Da brast det innvendig, forteller Norendal til NRK.

Resultater Ekspandér faktaboks Jamie Anderson, USA 83.00 Laurie Blouin, Canada 76.33 Enni Rukajärvi, Finland 75.38 Silje Norendal, Norge 73.91 Jessika Jenson, USA 72.26

– Ikke forsvarlig å kjøre

Kvinnenes slopestyle-konkurranse i OL ble først utsatt grunnet sterk vind, men arrangøren virket bastant på å gjennomføre rennet.

– Det er uforsvarlig. Jeg synes det er helt feil å sende dem ned her. De burde ha ventet en dag eller to, så jeg er ikke helt fornøyd, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud til NRK.

Nordendal forteller at hun vurderte å trekke seg

– Ja, etter treningen var det ingen tegn til at de vurderte å kansellere. Da tenkte jeg at her har jeg ikke noen ting å gjøre. At jeg kjørte i det hele tatt overrasket meg selv litt.

Grimsrud og de andre på sletta i Pyeongchang fikk se at finalistene trøblet noe voldsomt i vinden. Forholdene gjorde det vanskelig å beregne farten, og kjørerne ramlet på rekke og rad.

– Jeg aner ikke hvorfor det blir gjennomført, det får arrangøren svare for. Vi har jobbet hardt mot dette i flere år. Det betyr sykt mye for meg og de andre. Det er kjipt for idretten vår, sier Norendal.

Forholdene ble også tema i NRKs radiosending.

– Konkurransen er ødelagt. Jenter må lide på grunn av vanskelige forhold, sier kommentator Peder Mørtvedt.

Etter at konkurransen var ferdig utbrøt NRKs kommentator:

– Heldigvis ble det ingen alvorlige skader. Men det er vanskelig å se hvorfor det blir gjennomført, men vi får håpe de tar lærdom av det.

PÅ RUMPA: Silje Norendal falt på det siste hoppet i andre omgang, men kom fra fallet uten skader. Det så ikke ut til å bli alvorlige skader på noen av kjørerne. Foto: Lee Jin-man / AP

Norendal nummer fire

Under svært krevende forhold leverte Silje Norendal en sterk første runde. Med 73.91 poeng var hun på andreplass, kun bak Jamie Anderson (USA). I andre omgang gikk Laurie Blouin (Canada) inn på sølvplass. Deretter skjøv finske Enni Rukajärvi Norendal ytterligere en plass ned på resultatlisten. Da trillet tårene.

– Det er selvfølgelig kjipt, sier Norendal.

Jamie Anderson (USA) tok gullet med 83 poeng. Sølvvinner Blouin endte med 76.33 poeng.

– En verdig vinner. Hun har levert klart best på trening, og kjørte solid i dag, sier Stian Sivertzen.