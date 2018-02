Lunde kritisk til OL-forberedelsene etter ti bom

Dagen etter at Marte Olsbu tok OL-sølv etter å ha undersøkt forholdene på standplass grundig både på trening og i morgentimene før rennet, bommet de fire norske guttene på totalt ti skudd på sprinten.

Vinden i Pyeongchang «lurte» blant annet Johannes Thingnes Bø som misset hele fire ganger.

– De norske taklet ikke vindforholdene og skjøt for dårlig. De klarte ikke å lese vinden. De har visst det skal være OL her, og at vinden ville bli et problem. Jeg føler de kanskje ikke har forberedt seg godt nok. Jeg er litt usikker på forberedelsene som er gjort, sier NRK-ekspert Ola Lunde, og fortsetter:

– Det virker ikke som om de har noen veldig klar strategi på hvordan de skal skyte i vind. De pleier å skru hele veien, og det der med «holding», som Ole Einar har vært en mester i, virker ikke å ha vært noe tema for elitelaget nå. Så det er både det med å beherske vind, lese vind og være tøff nok til å gjøre de rette valgene. Det manglet i dag.

Åpnet med tre bom

De to enorme favorittene, Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø, åpnet begge med tre bom på første skyting.

– Se på vimpelen, Johannes! Det er helt utrolig at det går an, sa Lunde etter Thingnes Bøs tre bom.

– Jeg vet ikke. Det var tre ganger på høyresiden. Vinden var ganske lik, så jeg vet ikke. Jeg må se etter løpet, kommenterte trener Siegfried Mazet.

NRK-EKSPERT: Ola Lunde følger skiskyting for NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Thingnes Bø, som også bommet én gang på stående skyting, sa etter målgang at vinden slår feil ut for noen, og «jeg var en av dem som ikke taklet den».

– Titter du opp og leser vimpelen?

– Det er først nå jeg vet at jeg bommet til høyre. Det var det jeg fryktet da, fordi når jeg kommer inn, er det vindstille. Jeg går litt på og så kommer vinden utover i serien, som gjør at jeg blåser ut høyre. Det var det en skulle være obs på i dag, men likevel klarte jeg å gjøre feil. Det er tøft, det er det, men OL har aldri vært lett.

«Bjørndalen-stilen»

OL-vrakede Ole Einar Bjørndalen forklarte vinteren 2016 at han aldri skrur på siktet selv om det blåser kraftig. Han bare sikter skjevt.

Kort fortalt: Blåser det kraftig fra venstre, sikter Bjørndalen til venstre for blinken. Snur plutselig vinden på det neste skuddet, sikter han til høyre.

Alternativet er å kompensere for vindendringene ved å skru på siktet. Dette er den vanligste teknikken. Skrur man riktig kan man sikte midt i blinken uansett hvor mye det blåser.

– Kunne Bjørndalen gjort en bedre jobb i vinden, Egil Kristiansen?

– Det blir hvis om og dersom. Så langt har han ikke vist det nivået, svarer landslagstreneren.

På spørsmål om hvorfor ikke nordmennene taklet vinden i Sør-Korea bedre, svarer Tarjei Bø:

– Det er hårfint. Det eneste jeg har bestemt meg for er at jeg ikke skal ligge der og la sekundene gå. Jeg må ta litt sjanse og gi det en medaljesjanse.