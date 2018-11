Tønseth trosser landslagstreneren – får VM-advarsel

14. oktober ble langrennsløperen Tønseth nokså overraskende norgesmester i terrengløp. Med det løp han seg også rett inn i diskusjonen om en plass på laget til EM i terrengløp i Nederland 9. desember.

– Jeg er gira på EM, hvis jeg kan få en plass på laget og hvis det ikke ødelegger for mye for langrennssesongen, sa Didrik Tønseth til NRK dagen etter.

Samtidig fikk 27-åringen klar beskjed fra landslagtrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, om at han bare kunne glemme terreng-EM. Nossum krevde at Tønseth går verdenscup i langrenn på Beitostølen den aktuelle helga.

POSITIV: Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Sier ikke nei

Etter å ha tenkt i tre uker, har imidlertid Tønseth konkludert.

– Man sier ikke nei til et europamesterskap. Det gjør man ikke, sier Tønseth da NRK møter ham på landslagssamling på Sjusjøen mandag.

Og:

– Jeg får springe terreng-EM. Det er bare Nossum som ikke vet det ennå.

Like tydelig som Tønseth er på at han skal løpe EM, er Nossum på at han ikke skal det.

Løpenekt

– Det er en diskusjon som er ikke-eksisterende for vår del, hevder Nossum.

– Jobben hans er å gå fort på ski. Han har sagt tidligere at han ønsker å være aktuell for både tre- og femmil i VM, og da vet han hva som gjelder, og det er å stille til start på Beitostølen, fastslår han.

– Får han løpenekt?

– Ja, man kan nesten gå så langt, bekrefter Nossum.

– Didrik er fortsatt like aktuell for EM i terrengløp, bekrefter idrettssjefen i friidrett, Erlend Slokvik, overfor NRK.

GIR LØPENEKT: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Slok presenterer det norske EM-laget 29. november. Norge skal stille med minst fire herreløpere, ettersom de tre beste teller i en lagkonkurranse. I øyeblikket er kanskje bare Henrik og Filip Ingebrigtsen sterkere enn Tønseth på papiret.

Langrenn lørdag, løping søndag?

En løsning kan være at Tønseth går 30 km fristil i verdenscupen i langrenn på Beitostølen lørdag 8. desember, for så å løpe terreng-EM i Nederland dagen etter, i stedet for å gå stafett

Om en slik løsning er aktuell for friidrettsforbundet, kan Erlend Slokvik foreløpig ikke svare på.

– Da får vi se om det kan være mulig. Det har jeg ikke tenk noe på ennå, sier han.

Tønseth er usikker på hva som er et realistisk resultat i terreng-EM.

– Det er umulig å si. Før NM visste jeg ikke hva jeg gikk til. Det gikk veldig bra. Men det er EM og det er Nederland, og det er litt flatere enn i Brattsberg, antar jeg, så det går neppe like bra som i NM, smiler Tønseth.