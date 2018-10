– Jeg er gira på EM, hvis jeg kan få en plass på laget og hvis det ikke ødelegger for mye for langrennssesongen, sier Didrik Tønseth til NRK.

27-åringen fra Trondheim står rett og slett overfor et stort dilemma:

Fredag kjøpte han seg piggsko. Søndag snørte han dem på seg og stilte til start i NM i terrengløp på Bratsberg stadion.

Ti kilometer senere var langrennsløperen norgesmester med klar margin, 26 sekunder foran Senay Fissehatsion og 32 sekunder foran Marius Vedvik.

Fissehatsion vant 10-kilometeren under Oslo maraton i høst. Vedvik var EM-deltaker for Norge på 10.000 meter i Berlin i sommer.

ÅPNER FOR TØNSETH: Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kollisjon

Dermed er Didrik Tønseth en brennhet kandidat til det norske laget til EM i terrengløp, som arrangeres i Tilburg i Nederland 9. desember.

– Når han vinner NM-gull, er han absolutt aktuell, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund, som bekrefter at forbundet allerede er i dialog med Tønseth.

Det er bare ett problem. 9. desember er det også verdenscupstafett i langrenn på Beitostølen. Dagen før er det 30 km skøyting.

– Har du muligheten til å springe i EM, så kan du ikke utelukke det, sier likevel Tønseth.

– Har du snakket med landslagstrener Eirik Myhr Nossum om dette?

– Nei, det er det ingen vits i, han sier bare nei, humrer mannen med to VM-gull og et OL-gull i langrennsstafett for Norge.

SIER NEI: Landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, forventer at EM i terrengløp blir noe Didrik Tønseth ser på TV, ikke noe han deltar i. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Fryktelig gambling

NRK gjør det Tønseth ikke selv har gjort, snakker med Eirik Myhr Nossum, og får følgende svar:

– Det sier seg selv hvilket svar han vil få, det er at jeg skal se ham gå på Beitostølen. Så kan vi godt se EM i terrengløp på TV, sier Nossum.

– Hva hvis han likevel drar til EM i terrengløp?

– Det tror jeg ikke han gjør. Han er såpass ambisiøs. Han har lyst til å gå både tremil, femmil og stafett i VM. Det er fryktelig gambling å stå over denne helga på Beitostølen, fastslår Eirik Myhr Nossum.

Laget til EM i terrengløp tas ut 29. november. Tønseths håp er at han allerede før den tid har imponert såpass med ski på beina at han har gjort seg til en klar VM-kandidat i langrenn.

25. november står VM-distansen 15 km klassisk på programmet under verdenscupåpningen i Ruka. I fjor ble Tønseth nummer to i tilsvarende løp.

STAFETTMESTER: Didrik Tønseth feirer OL-gull i stafett sammen med Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen. Han har også to VM-gull i stafett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kan gå glipp av EM-medalje

Om Didrik Tønseth takker nei til en EM-plass i terrengløp, er det en potensiell EM-medalje han sier nei til.

Erlend Slokvik bekrefter nemlig at Norge har medaljeambisjoner i lagkonkurransen for herrer.

Hver nasjon kan stille med inntil seks løpere. Norge skal stille med minst fire, og det er de tre beste teller i lagkonkurransen.

– Målet må kanskje være å komme blant de tre norske som blir tellende i lagkonkurransen, bekrefter Tønseth.

Henrik og Filip Ingebrigtsen vil etter all sannsynlighet være Norges sterkeste kort individuelt, med de trenger en sterk tredjemann om det skal bli lagmedalje. Og det blir ikke lillebror Jakob, som skal løpe i juniorklassen.

Aldri løpt fortere

Med en lignende prestasjon som i NM, kunne Tønseth derfor realistisk sett vært tredje beste nordmann. Denne høsten har han nemlig vært i knallform med joggesko på beina.

– Jeg har aldri før løpt så fort som jeg gjør nå. Det skyldes noe så kjedelig som at jeg har fått trent veldig bra, sier Tønseth, som har et sølv på 5000 meter fra junior-NM i friidrett.

– Det er veldig artig at han gjør det så godt i løping, jeg stiller meg bak dem som er imponert. Men vil han gå tre- og femmila i VM, og det vet jeg at han vil, så må han gå på Beitostølen. Jeg har ikke så mange andre løp å se på når de lagene skal tas ut, konstaterer Eirik Myhr Nossum.