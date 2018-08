Tøff trekning for Rosenborg

– Vi kan være fornøyd med denne trekninga her. Dette er lag som vi kan måle oss med og plukke poeng mot, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke etter at klubben slapp unna både lag som Arsenal og Chelsea.

Sarpsborg kom i gruppe I og møter tyrkiske Besiktas, belgiske Genk og svenske Malmö.

– Vi ventet at vi skulle få en tøffere gruppe enn dette, sier Harmeet Singh til NRK.

Molde-suksess gir håp

Singh spilte europaliga for Molde i 2015 og møtte store lag som Ajax, Celtic og Fenerbahce.

Da tok Molde seg videre. Det gir Singh tro på at også Sarpsborg kan avansere.

– Vi fikk en tøffere gruppe med Molde, men vi klarte å vinne der. Det skal være gode muligheter for å bite godt fra seg selv om lagene i vår gruppe også er gode, sier Singh.

Avviser utfordring om tett kampprogram

Sarpsborg skapte debatt da de møtte Kristiansund med b-laget og tapte like før returmøtet med Maccabi Tel Aviv, som de til slutt klarte å slå ut torsdag.

Før avansementet til gruppespillet skapte prioriteringen meninger om at Sarpsborg gjorde feil i å nedprioritere eliteserien.

Singh tror ikke det blir en utfordring å balansere eliteserie og europaliga resten av sesongen.

– Det kommer til å gå helt fint. Vi er såpass profesjonelle at vi klarer det. Vi får to arenaer å kjempe på og skal bite godt fra oss begge steder, sier Singh.

Trener Bakke vil ikke svare konkret på om han kommer til å stille flere b-lag i eliteserien, men hinter om at det ikke er viljen til å spille fotball det kommer til å stå på.

– Denne gjengen her elsker å trene og har det enda mer moro med å spille kamper. Så sant kroppene holder tror jeg at dette laget kunne spilt fotballkamper stort sett hele tida. Men det er noe som heter restitusjonstid og det å hente seg inn, men mentalt sett er denne gjengne knallsterke, sier Bakke.

– De elsker å spille kamper. Da er det moro å spille flest mulig av dem, avslutter treneren.

Rosenborg - Celtic igjen

Rosenborg havnet i gruppe B, med Celtic, RB Leipzig og RB Salzburg.

Rosenborg møtte Celtic i kvalifiseringen til mesterligaen tidligere i år. Da endte det med at Celtic og Kristoffer Ajer var det beste laget over to kamper.

De to beste lagene i hver gruppe er videre i turneringen. Lag nummer tre og fire er utslått.