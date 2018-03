Tøff generalprøve for Frode Kippe: – Det er bare en liten «Donald-kul»

Lillestrøm – Rosenborg: 0-0

Cupmester Lillestrøm og regjerende seriemester Rosenborg skulle i utgangspunktet møtes til Mesterfinale på Åråsen mandag, men den kampen ble i forrige uke flyttet til 25. april på grunn av det kalde været.

Lillestrøms Simen Rafn (t.h) i duell med Pål André Helland. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I stedet ble det treningskamp mellom de to lagene i LSK-hallen. Der endte det til slutt 0-0 etter et sjansefattig oppgjør. Kaptein Frode Kippe fikk seg imidlertid en trøkk i generalprøven til Eliteserien.

– Det er bare en liten «Donald-kul». Det får vi tåle. Jeg krasjet med en medspiller, og da ble det hode mot hode, sier LSK-veteranen til NRK.

– Men jeg slipper heldigvis å sy, så bandasjen er nok borte ganske kjapt, legger han til.

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen måtte trekke litt på smilebåndet over dimensjonene på «Donald-kulen».

– Jeg har ikke sett en slik kul siden jeg leste Donald Duck som guttunge, smiler LSK-treneren, som ikke er bekymret for at seriestarten kan være i fare for kapteinen.

– Nei, han har hatt mange slike kuler.

Fornøyd med å holde nullen

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var fornøyd med mandagens gjennomkjøring.

– Jeg tenker at resultatet var OK. Vi kom hit for å holde nullen, men vi hadde ikke nok presisjon til å bryte ned et lavtliggende LSK-forsvar. Men det var en fartsfylt treningskamp.

– Det er «alle» som spår Rosenborg som serievinnere foran årets sesong. Hva sier du til det?

– Det er ingen som har sett oss foreløpig, men basert på tidligere resultater forstår jeg det. Vårt eneste fokus er å utvikle oss i forhold til i fjor, sier Ingebrigtsen.

Fornøyd med det defensive

Erlandsen var fornøyd med det hjemmelaget viste mot de regjerende seriemesterne.

– Det var en OK gjennomført kamp. Defensivt var det veldig bra, sier Arne Erlandsen.

Han er derimot ikke overbegeistret over den tidlige seriestarten.

– Jeg mener vi burde starte serien litt senere. VI kan godt avslutte siste helgen i november, men klimaet i Norge gjør at seriestarten bør gå senere.

Lillestrøm serieåpner borte mot nyopprykkede Bodø/Glimt lørdag ettermiddag. Rosenborg gjester fjorårets bronsevinner Sarpsborg samme dag.

Generalprøven før eliteseriestarten endte 0-0 for LSK og RBK. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix