To comeback - to finaleplasser

Tidligere Brann-spiss til København

Den tidligere Brann-spilleren, Martin Pusic, er klar for FC København. Østerrikeren spilte foruten for Brann også for Vålerenga og Fredrikstad i perioden mellom 2012 og 2014. Han forlot Norge til fordel for dansk fotball og Esbjerg, skriver VG. I vår har Pusic vært på utlån fra Midtjylland til Sparta Rotterdam.