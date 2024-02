Bakgrunnen er en konflikt mellom Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) og en lang rekke nasjonale skiforbund, deriblant Norges Skiforbund.

Dersom konflikten ikke løses, kan ytterste konsekvens være at forbundene, deriblant Norge, starter en egen «liga», et eget rennprogram utenfor FIS-systemet, får NRK opplyst.

– Vi har i dag hatt et konstruktivt møte med FIS og vi er enige om å møtes igjen om noen uker, sier Pernilla Bonde, generalsekretær i det svenske Skiforbundet om møtet.

Uenige i markedsavtale

Konflikten går først og fremst ut på hvordan markedsrettighetene til verdenscuprenn skal selges. Der Norge og de andre forbundene tidligere har solgt sine rettigheter selv, ønsker FIS nå å selge rettighetene på vegne av alle nasjoner, en såkalt sentralisering av rettighetene.

I juli gikk det ut en pressemelding fra FIS om at en slik avtale nå var inngått med rettighetsselskapet Infront.

FIS ønsket at denne avtalen skulle underskrives umiddelbart. Men nasjonene Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østerrike, Italia, Slovenia og Sveits har satt seg på bakbeina mot avtalen. De har derfor slått seg sammen og dannet en koalisjon de kaller «Snowflake». Ettersom avtalen som ligger på bordet er konfidensiell, vil ingen si nøyaktig hva som er problemet med avtalen.

Utfordringen er ikke nødvendigvis en sentralisering av TV-rettighetene, men hvordan avtalen er utformet. Landene reagerer også kraftig på at de ikke er blitt involvert i arbeidet. De har derfor nektet å skrive under på avtalen.

Disse åtte landene har isteden jobbet sammen i halvannet år og hatt ukentlige møter siden oktober om en alternativ struktur. De åtte landene står for rundt 65 prosent av alle verdenscuprenn denne vinteren.

– Disse ledende skiforbundene deler ikke FIS sitt syn på hvordan skiverden skal styres, sier en anonym kilde i Snowflake.

Snowflake har gjentatte ganger forsøkt å få et møte med FIS om dette, uten å lykkes. Før nå.

Vil starte egne konkurranser

Frem til nå har de ulike verdenscuparrangørene kunnet selge sine TV- og markedsrettigheter selv. Når Norge arrangerer renn i Holmenkollen, er de selv ansvarlig for å selge både sponsor- og TV-rettigheter. Slik vil ikke Johan Eliasch, som ble valgt som FIS-president i 2021, lenger ha det.

De siste ukene har NRK, SVT og YLE snakket med en lang rekke personer i og utenfor FIS. Vi har fått høre om misnøye med Eliasch. Misnøyen dreier seg blant annet om mangel på demokratiske prosesser, særlig i tilknytning til avtalen med infront.

På direkte spørsmål om det er aktuelt å melde seg ut av FIS, svarer Pernilla Bonde følgende:

– Ambisjonen er å få til en enighet med FIS. Det er det vi jobber mot.

Dersom de åtte landene ikke blir hørt, ønsker de å starte egne konkurranser utenfor FIS-systemet, en slags superliga på snø.

– En utmelding er ikke det primære målet, men målet fra starten har vært å komme til samme forhandlingsbord som FIS og finne en løsning som kan gjennomføres i fellesskap, sier en av de sentrale personene i Snowflake.

Vi har forsøkt å få kontakt med ulike personer i FIS i arbeidet med denne saken. Hverken FIS-president Eliasch, generalsekretær Michel Vion eller medieavdelingen har besvart våre henvendelser onsdag ettermiddag.

– Et grunnleggende veivalg

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, er ikke overrasket over at misnøyen med Eliasch har gått så langt at en slags superliga på snø nå ligger på bordet. Han mener likevel dette først og fremst er et pressmiddel.

– Presidenten har ikke vist noen signaler i retning av å komme sine mektigste medlemmer i møte – og da måtte det ende med å bli satt på spissen i en eller annen form. Truslene fra åtte meget sentrale medlemmer er definitivt en trussel Eliasch og FIS-ledelsen må ta på alvor, sier Saltvedt.

Han tror det først og fremst er fremgangsmåten til FIS-presidenten som har satt sinnene i kok hos de viktigste snøsportsnasjonene.

– Dette er en diskusjon som dreier seg om et helt grunnleggende veivalg for fremtiden til FIS, og da skal man ikke utelukke noen mulige konsekvenser. Snowflake-nasjonene kan i øyeblikket leve bedre uten FIS enn FIS kan leve uten dem. Og det vet også Johan Eliasch godt.

Har jobbet med alternativ avtale i halvannet år

I utgangspunktet ønsker Snowflake en løsning sammen med FIS. De ønsker å sentralisere rettighetene, slik også FIS ønsker, men de ønsker å gjøre det på en helt annen måte enn avtalen som ligger på bordet.

NRK får opplyst at både president Johan Eliasch, generalsekretær Michel Vion og kommersiell direktør Christian Salomon stilte i onsdagens møte som FIS' representanter.

Snowflake reagerer altså først og fremst på to ting:

At de ikke er tatt med i diskusjoner om hvordan den bør se ut.

I halvannet år har de derfor jobbet med sitt eget forslag. NRK, SVT og YLE vet at dette arbeidet nå begynner å ta form. Avtalen landene har jobbet med er først og fremst en tanke om hvordan FIS bør selge sine rettigheter, men kan altså føre til at Snowflake starter egne konkurranser.

Da FIS-pressemeldingen om sentraliseringsavtalen ble publisert i juli, sa Eliasch følgende om avtalen:

– Jeg ble valgt som president med et mandat om endring. Der jeg ser områder vi kan forbedre oss, vil jeg gjøre det, selv om det ikke er lett, sier Eliasch i pressemeldingen og legger til:

– Vi har presset på i den overbevisning at sentralisering av markedsrettighetene vil være bra for utøverne, medlemsland og for alle i verden som har en lidenskap for snøsport.