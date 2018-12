For på resultatlistene kort tid etter prologen stod Sundby på 24. plass, litt over fem sekunder bak bestetiden til Johannes Høsflot Klæbo. Han var videre til kvartfinalene.

«Hva er det som skjer»

Sundby tok deretter plass i målområdet for å velge heat. Så gjorde NRKs team landslagsledelsen oppmerksom på at han plutselig stod oppført som nummer 43, 6,78 sekunder bak Klæbo.

VAR VIDERE - FIKK KONTRABESKJED: Martin Johnsrud Sundby, her etter prologen i italienske Dobbiaco. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter å ha konferert med arrangøren var det klart at Sundby var ute. Da tok 34-åringen fra Røa seg en solid runde rundt stadion før han møtte allroundtrener Eirik Myhr Nossum i løypa.

– Hva er det som skjer da? spurte Sundby treneren.

Til NRK sier Sundby følgende:

– Det er kjedelig. Jeg trodde jeg var videre, og så var jeg ikke det likevel. Så da får jeg bare forberede meg på morgendagen, sier Martin Johnsrud Sundby – om kontrabeskjeden han fikk.

Regnet ut etter prologen

Det var hektisk i målområdet før den norske ledelsen fant ut at stjerneløperen var ute. Det viste seg etter hvert, ifølge sprinttrener Arild Monsen, at Sundbys offisielle starttid, som er den han står oppført med i startlistene, først ble brukt for å måle prologtiden hans.

Først i ettertid hadde arrangøren regnet på den virkelige tiden til Sundby, som er fra når han faktisk «bryter startpinnen». Det var det som gjorde utslag for Sundby i dagens konkurranse.

Saken fortsetter under bildet.

OPPGITT: Martin Johnsrud Sundy, her sammen med Eirik Myhr Nossum, etter at han fikk beskjeden om at han var utslått. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det er kjipt

FIS (Det internasjonale skiforbundet), ved renndirektør Pierre Mignerrey, forstår godt at enkelte utøvere kan bli skuffet over det endelige utfallet.

– Vi prøvde å sende videre informasjon fra juryrommet og ut til trenerne. Det gikk kanskje ikke ut til alle, men vi skjønner at folk kan bli skuffet når de trodde de var kvalifisert, sier han til NRK.

Trener Nossum forteller at han nå regner med at den nåværende listen er korrekt og slår fast at «da har ikke Sundby gått fort nok».

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her fra verdenscupen på Beitostølen i desember. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er kjipt selvfølgelig. Jeg tror ikke vi skal tillegge dette veldig stor dramatikk. Vi var klar over at det er større muligheter for distanseløpere røk ut enn at en del av dem gikk videre, på en løype som tar to minutter og 15 sekunder, sier han.

– Det er sånn som skjer. Det er selvfølgelig kjipt for dem som tror de er inne og forbereder seg på det, legger Nossum til.

«Veldig uheldig»

Sprinttrener Arild Monsen var også overrasket, men sa som Nossum, at de regner med at arrangøren nå har fått alt rett.

NRK-ekspert Fredrik Aukland kaller hendelsen veldig uheldig for Sundby.

– Det så jo ut som han hadde et veldig godt utgangspunkt, men det er først og fremst viktigst at tidene blir riktig til slutt, sier han.

Fem videre - fem ute

STERKEST: Johannes Høsflot Klæbo går over målstreken til bestetid under herreprologen i Dobbiaco. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det ble for øvrig en sprintprolog uten de store overraskelsene. Klæbo var som kjent raskest, litt over et sekund bedre enn italienske Federico Pellegrino.

Emil Iversen tok seg videre med en fjerdeplass.

Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh tok seg også videre, mens Sundby, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger røk ut.