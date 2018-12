Krisestart for Weng i Tour de Ski: – Jeg er bare ikke god nok

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jenta fra Enebakk ble «bare» nummer 42 av de 75 startende i kvinneklassen. Det holder naturligvis ikke til noen kvartfinale i årets første Tour de Ski-konkurranse som er sprint i fristil. Det var 8,57 sekunder opp til prologvinner Sadie Bjornsen fra USA.

– Det var ikke noe som skjedde, det er bare at jeg ikke er god nok, da er det greit da, sier Heidi Weng – om opplevelsen av tour-starten i nydelige forhold i italienske Dobbiaco.

Hun ble deretter spurt om det var overraskende at hun var såpass langt bak de beste.

– Nei, egentlig ikke. Jeg har gjort det dårligere de andre sprintene. Jeg er nærmere prologvinnerne nå enn sist, det er i hvert fall positivt, sier Weng.

Syv norske videre

DAGENS BESTE NORSKE: Maiken Caspersen Falla, fra dagens prolog. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var for øvrig ingen norske blant de elleve beste på dagens prolog. Bak vinner Bjornsen havnet Linn Sömskar, Stina Nilsson, Katja Visnar og Laurien van der Graff. Først på en 12. plass kom Maiken Caspersen Falla, 2,70 sekunder bak vinneren.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer 14 og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på plassen bak der igjen.

I tillegg til de tre kjempet også Tiril Udnes Weng, Anna Svendsen, Lotta Udnes Weng og Mari Eide seg videre til kvartfinale.

Mangler sprintfart

Weng har vunnet Tour de Ski to år på rad. Men denne sesongen har hun kommet skjevt ut fra start av, helt siden i vår. Derfor forteller 27-åringen at hun ikke har noen store forventninger til seg selv i årets utgave. Målet er at kroppen skal fungere, sier hun, og at hun skal gjøre det bra på enkelte etapper.

På spørsmål fra en journalist om hvordan kroppen kjennes nå, svarer Weng slik:

– Jeg følte meg skikkelig bra, men jeg har ikke sprut og fart over det. Da blir man langt bak når man ikke klarer å stå på med sprintfart. Da blir det som det blir, sier hun – og får deretter spørsmål om det er fornuftig å gå hele Tour de Ski.

– For min del har ikke sammendraget noe å si, men det er greit med noen gjennomkjøringer, og jeg har vært litt småsyk i starten, så jeg fikk ikke gjort det jeg ville heller.

– Vi får se om jeg går opp bakken (sisteetappen i Val di Fiemme), men jeg tror jeg har godt av å være med og kjenne på farten i fellesstarter og kjenne på hvor fort folk går, sier Weng.

Klæbo best i herreklassen

For mennene var det Johannes Høsflot Klæbo som var raskest rundt løypa i Toblach. Han slo Federico Pellegrino med litt over et sekund.

Emil Iversen tok seg videre med en 4. plass.

Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh tok seg også videre, mens Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger røk ut.