Tidligere profiler kritisk til «nye» Norge

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er ikke fornøyd, og jeg regner med de ikke er det heller, sier Trine Rønning til NRK.

Den tidligere landslagskapteinen har for første gang på flere år fulgt et mesterkap fra sofakroken i Norge. Og det har dessverre ikke vært en god opplevelse.

UNDER PRESS: Landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter to tap har de norske jentene kun en liten mulighet til å ta seg videre fra gruppespillet: Norge må vinne 3-0 over Danmark, og samtidig må Nederland slå Belgia.

Ser en rekke svakheter

Isabell Herlovsen og Ingvild Stensland, med tilsammen 226 landskamper på CV-en, mener i likhet med Rønning at prestasjonene har vært altfor dårlige i EM.

Her er noen av svakhetene trioen trekker frem:

For dårlig samspill offensivt og for dårlig struktur defensivt.

For mange spillere i uvante posisjoner.

Feilposisjonering og for få gjenvinninger.

For lite bredde har gitt få innlegg og færre farligheter i boks.

– Vi har alltid vært et lag i Norge med stor «L». Vi har hatt få, enkle ting, få knagger. Vi har vært utrolig sterke defensivt og veldig direkte fremover. Vi har vært ekstremt gode på få ting. Det er det som har vært litt overraskende, at de har valgt en annen måte å spille på som har vist seg å ikke fungere, sier Ingvild Stensland.

– Får utvikle spillet når EM er ferdig

Martin Sjögren la om til 4-3-1-2 med et klart ønske om å være mer ballbesittende og styre spillet.

Landslagssjefen har åpenbart ikke lyktes med inngangen, mener Rønning.

KOMMER MÅLET? Ada Hegerberg jager sitt og Norges første EM-mål mot Danmark mandag kveld. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– For meg som har vært med i så mange år, handler alt om å vinne. Det spiller ikke noen rolle hvordan man gjør det. Men når de samme feilene dukker opp gang på gang, og man ikke gjør noe med det, så ville jeg spilt mye mer direkte og vært mer kynisk. Så får man utvikle spillet igjen når mesterskapet er ferdig, sier 35-åringen.

Isabell Herlovsen stusser blant annet over at formspilleren Guro Reiten ikke har fått tillit. Samtidig mener 29-åringen at både Elise Thorsnes og Maren Mjelde er blitt brukt feil.

Mjelde skulle egentlig brukes på midtbanen mot Belgia, men måtte flyttes ned til midtforsvaret igjen på grunn av Maria Thorisdottirs skade.

– Med Elise sin kraft og hurtighet så burde hun spilt et annet sted på banen (enn back). Maren har en ro i spillet sitt og et godt overblikk, noe de trenger på midtbanen, sier Herlovsen, som har savnet både Guro Reiten og Emilie Haavi.

– Reiten har et fantastisk driv med ball, og kan spille gode gjennombruddspasninger. Og jeg er overrasket over at Haavi ikke har spilt mer. Hun er hurtig, flink til å dra av spillere og serverer gode innlegg, noe Norge har savnet i dette mesterskapet, mener Herlovsen.

Klarer Norge det «umulige»? Følg og hør Norge-Danmark fra klokken 20.45 her.