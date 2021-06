Thriller-avslutning: Fair play kan spele inn

Dei neste dagane kan det bli høgdramatisk i fleire grupper når det skal spelast om plass i åttedelsfinalen i EM.

I fleire grupper kan det hende at poeng, innbyrdes oppgjer og målskilnad ikkje klarer å skilje laga. Då må det andre og meir spesielle kriterium inn.

I rekkefølgje er det dette som avgjer kven som legg seg øvst i gruppa:

Flest poeng Innbyrdes oppgjer Best målskilnad Flest skåringar Flest sigrar Færrast gule og raude kort Ranking basert på EM-kvalifiseringa

Dette vil gjelde i dei enkelte gruppene, men det vil òg gjelde i kampen om å bli beste trear. Det er nemleg slik at fire av dei seks laga som hamnar på tredjeplass får spele åttedelsfinalar.

I fleire av gruppene er det sannsynleg at lag som endar med fire poeng hamnar på tredjeplass og må håpe å ha best kort på handa.

Amerikanske ESPN har laga oversikt på korleis dei fem resterande gruppene kan bli avgjorde.

Denne saka vil bli oppdatert etter kvart som kampane er avslutta, slik at du kan få full oversikt over kven som avanserer frå gruppespelet, og kvifor.

Gruppe A

I gruppe A sikra Italia seg avansementet etter at dei slo Sveits 3–0 i gruppespelets nest siste kamp. Med siger mot Wales i den siste kampen vann dei også gruppa si.

Kampen om andreplassen blei hakket meir spennande. Der enda både Sveits og Wales enda på fire poeng. Då var det først innbyrdes oppgjer som skulle skilje laga, men då den kampen enda 1–1 måtte ein gå til steg nummer tre.

Der var det målskilnaden som skulle separere laga, og Sveits sitt 3–0 tap mot Italia blei avgjerande. Sidan Wales haldt sitt tap mot Italia til 1–0, hadde Wales to mål betre målskilnad enn sveitsarane, og sikra seg andreplassen.

Dermed må Sveits håpe at fire poeng og -1 i målskilnad skal vere nok til å bli ein av dei fire beste gruppetrearane som også tek seg vidare. Etter at to av seks grupper er ferdigspela er Sveits den beste gruppetrearen, og treng dermed berre ein trear til bak seg.

Tyrkia enda sist i gruppa, utan poeng og med -7 i målskilnad.

Gruppe B

Belgia er allereie vidare, så det blir ikkje den store dramatikken der. Dersom dei ikkje tek førsteplassen, vil dei uansett vere sikra å hamne som nummer to.

Dersom Finland slår belgiarane med seks mål eller fleire, kan Russland ta andreplassen. Då vil Belgia hamne på tredjeplass med seks poeng.

Finland tek seg vidare med siger uansett. Dei toppar gruppa dersom dei slår Belgia og Russland avgir poeng mot Danmark.

Men dersom Danmark vinn og Finland taper, så vil Russland, Finland og Danmark ende på tre poeng, og det er innbyrdes som vil avgjere kven som tek kva posisjon.

Dersom Danmark vinn 1–0, og Finland taper med fire mål eller fleire, vil Danmark bli nummer to, Russland nummer tre og Finland nummer fire.

Dersom danskane vinn 1–0 over Russland og Finland taper 0–3, vil tredjeplassen bli avgjord på fair play. Det er i så fall Finland og Russland som skal kjempe om den plassen.

Derfor kan det plutseleg bli viktig for laga å ikkje pådra seg unødvendige kort.

Og dersom danskane vinn med meir enn eitt mål, vil dei ende på andreplass, Finland vere nummer tre og Russland sist. Ein dansk siger med eitt mål, som ikkje endar 1–0 vil bety at Finland og Russland byter posisjon.

Gruppe C

Nederland sikra førsteplassen med siger over Nord-Makedonia, medan Austerrike sikra avansement då Ukraina blei slått 1-0.

Ukraina er i skrivande stund nummer fire blant dei seks toarane, men tre grupper er framleis ikkje ferdigspela. Dermed skal det veldig mykje til for at Ukraina tek seg vidare med tre poeng og 4-5 i målskilnad.

Nord-Makedonia blei ståande med null poeng og to scora mål.

Gruppe D

Dette er endå ei gruppe der det kan bli litt komplisert.

Dersom Tsjekkia og England spelar uavgjort, vil Tsjekkia toppe gruppa og England vil bli nummer to.

SNUBLA: Harry Kane og England spelte uavgjort mot Skottland. Det betyr at dei kan hamne utanfor topp to i gruppa. Foto: Matt Dunham / Reuters

Dersom engelskmenna tapar, kan Skottland ta andreplassen om dei vinn kampen sin mot Kroatia og får betre målskilnad enn England. Gareth Southgates menn er likevel i ein komfortabel situasjon, og vil sannsynlegvis gå vidare med tredjeplass og fire poeng.

Kroatia må vinne kampen sin for å ha håp om å avansere. Då vil dei nå fire poeng. Dersom Tsjekkia også tapar mot England, kan Kroatia klatre forbi dei til ein andreplass, dersom målskilnad deira er betra. Ein tredjeplass med fire poeng er sannsynlegvis nok til å ta seg vidare likevel.

Gruppe E

Svenskane treng eitt poeng for å sikre kvalifisering til åttedelsfinalane. Ved uavgjort vil dei anten bli nummer éin eller nummer to. Med siger mot Polen er dei garantert gruppesiger.

Dei kan òg ta seg vidare med tap. Då vil Sverige dårlegast bli nummer tre, men med fire poeng er sjansane gode for avansement.

Dersom dei taper med berre eitt mål mot Polen og Slovakia speler uavgjort mot Spania, vil målskilnad, skåra mål, sigrar, disiplinær-historikken og til slutt ranking basert på EM-kvalifiseringa vere gjeldande.

Men spanjolane er i trøbbel. Dei må vinne mot Slovakia for å vere garantert avansement. Då vil dei bli nummer éin eller nummer to, avhengig av korleis det går for Sverige.

Dersom Spania spelar uavgjort mot Slovakia, må dei håpe at Polen tapar og at tre poeng held for å bli beste trear. Det er det ingen garanti for.

Gruppe F

Her kan det òg bli dramatisk – spesielt dersom Ungarn skapar trøbbel for Tyskland. Frankrike sikrar førsteplassen med siger mot Portugal, men dei treng berre eitt poeng for å kvalifisere seg.

Ved franks tap mot Portugal, vil dei fire poenga deira sannsynlegvis halde for å ta seg vidare som ein av dei beste trearane.

I TRØBBEL: Cristiano Ronaldo og Portugal bør ta poeng for å føle seg sikre på avansement. Foto: Christof Stache / AFP

Tyskland er òg garantert avansement dersom dei vinn mot Ungarn. Dei vil ta førsteplassen dersom Frankrike tapar eller spelar uavgjort. Eitt poeng held til å nå topp to dersom Portugal går på eit poengtap.

Ein portugisisk siger vil sikre avansementet deira, uansett korleis den andre kampen i gruppa endar.

Dersom dei spelar uavgjort vil det også vere nok dersom Tyskland tapar mot Ungarn. Dei vil uansett ha gode moglegheiter til å ta seg vidare som beste trear med fire poeng.

Dersom Portugal tapar, må dei håpe at Ungarn ikkje vinn kampen sin, for då vil Ungarn klatre forbi både Tyskland og Portugal. Sistnemnde vil uansett ikkje hamne høgare enn tredjeplass med tre poeng, og det er derfor ingen garanti for at dei tek seg vidare, sjølv blant trearane.