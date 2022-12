Et personlig nederlag

De siste seks ukene må ha svidd for Cristiano Ronaldo.

Først ga han et intervju som fikk Manchester United til å terminere kontrakten. Så ble han benket for Portugal i VM fordi han ble sint da han ble byttet ut. Så røk Portugal ut og Ronaldo forlot Qatar i tårer.

Deretter måtte han se Lionel Messi vinne VM, en triumf som for mange avgjorde debatten om hvem som er størst av de to, samt gjennom alle tider.

Og nå har Ronaldo, som blir 38 i februar, i praksis lagt opp ved å gå til Al-Nassr i Saudi-Arabia. Fredag kveld la klubben ut bilder hvor Ronaldo smiler med sin nye drakt.

Det gliset må skjule en sportslig smerte som er enorm.

Fridde til eliten

Hvordan kan man si dette?

Fordi en samlet britisk presse i sommer fikk vite at Ronaldo ville bort fra United for å spille i Mesterligaen. Han nektet å lunte rundt i Europaligaen mot lag som Sheriff Tiraspol og Omonia Nicosia. Han var for ambisiøs. For god.

Da Ronaldo ga sitt intervju til Piers Morgan i november, kritiserte han ledelsen i United og sa at han «ikke respekterte» treneren Erik ten Hag. Om planen var å forlate klubben, fungerte den.

Prisen var å ofre deler av sin legendestatus på Old Trafford.

Ronaldo vendte «hjem» til United som en løsning og dro som et problem. Han sa også at han hadde fått et stort tilbud fra Saudi-Arabia som han hadde avslått.

– Det sier meg at du ikke bare tenker på penger, sa Morgan.

Og dette var helt sikkert sant. I 2015 sa Ronaldo at han ville avslutte karrieren «på øverste nivå» med «verdighet». Om Ronaldo virkelig drømte om å spille i Saudi-Arabia, hadde han dratt dit for lenge siden. Vi kjenner ham som en ekstremt ambisiøs spiller med en drøm om å bli husket som tidenes beste. Ronaldos mål var å sørge for at resten av verden var enig.

NY KLUBB: Al-Nassr annonserte overgangen fredag kveld. Foto: Skjermdump / Twitter

Han hadde lite tid igjen til å bygge videre på sin status. I Mesterligaen, hvor han er toppscorer gjennom alle tider, 11 mål foran Messi, ville en sjette tittel tangert rekorden til Real Madrid-vingen Paco Gento.

Med den mektige agenten Jorge Mendes på laget var planen å finne et nytt lag i Europa i desember. Men som da han fridde til eliten i sommer, sa ingen ja. Markedet syntes ikke lenger at Ronaldo er god nok.

Han er for gammel. Han tar for mye plass. Han koster for mye. Han løper ikke nok.

I flere uker var Ronaldo på jakt. Nå har han offisielt gitt opp.

Fiasko

Dermed fremstår denne overgangen som en Plan B. Om eliten i Europa ikke ønsker Ronaldo, kan han like gjerne tjene seg rikere. Men la det ikke være tvil: Det er en sportslig fiasko.

I United vil fans nå diskutere hva slags status han egentlig står igjen med. I Portugal troner han over Eusébio, men ingen vil glemme at han ble benket i sitt siste VM. Duellen med Messi ble avsluttet med tårer for ham og jubel for Leo. For en fyr som tenker mer enn de fleste på sin plass i historiebøkene, har disse seks ukene vært katastrofale.

SPORTSLIG NEDTUR: VM endte med exit mot Marokko. Det er bare én av de mange nedturene for Ronaldo den siste tiden. Foto: CARL RECINE / Reuters

Og Ronaldo bidro til dette selv. Det var han som gjorde seg usmakelig for United, og det var han som hisset seg opp da han ble byttet ut for Portugal. Begge reaksjonene kom etter at han ikke fikk spille like mye som han ønsket.

Egoet som har gjort ham så god så lenge, har blitt hans største fiende.

Mot VM i 2030

Ronaldo skal ifølge flere rapporter få en lønn på rundt 200 millioner euro per år, og har allerede sagt at han gleder seg til å spille for Al-Nassr. De neste årene kan vi fort få høre at Saudi-Arabia er et flott land som du absolutt bør besøke.

Kanskje klarer han til og med å stirre inn i et kamera og si, uten å le, at dette ikke handler om penger.

Man kan med rette kritisere Ronaldo for å dra til et så brutalt og autoritært land, men stjerner som Pep Guardiola, Xavi og Samuel Eto’o har dratt til gulfen for å avslutte sine karrierer i 20 år. Messi er ambassadør for Saudi-Arabia. Stjernene strømmer til Dubai på ferie.

LIKE ILLE: Xavi i aksjon for Al-Sadd, en klubb i Doha. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Ronaldo kan fint si at han ikke er noe verre enn sine kollegaer. Om overgangen er skuffende, er den dessverre også normal.

Men for de som bryr seg om sportsvasking, gjør dette Ronaldos siste kapittel ekstra trist. Han hjelper et av de mest brutale regimene i verden. Sportsministeren, Prins Abdulaziz bin Turki Al Saud, hyllet signeringen på Twitter fredag og lovet flere stjerner til landet snart.

Ronaldos kontrakt løper til sommeren 2025. Innen den tid vil FIFA ha bestemt hvem som skal få VM i 2030. Saudi-Arabia vil nesten garantert søke, og har nå to av tidenes beste spillere som ambassadører, pluss et varmt vennskap med FIFA-president Gianni Infantino.

I mange år har klubbsjefer i Europa drømt om å få Messi og Ronaldo til å jobbe mot samme mål. Nå har Saudi-Arabia klart det.

Les også: Frykter regimets VM-suksess: – Saudi-Arabia mener alvor

Den siste målsettingen

Denne overgangen gjenspeiler fotballens nye virkelighet. I en verden hvor statene i Gulfen kjøper alt de vil ha – turneringer, klubber, spillere og politisk makt – og hvor det åpenbart ikke er mulig for stjernene å ha nok penger, så skal Ronaldo selvsagt til Al-Nassr.

Dette skjer to uker etter at Qatar arrangerte VM-finalen. For et kalenderår som har vært fantastisk for sportsvasking, er det en passende avslutning.

Ronaldos siste målsetting blir nå ikke Mesterligaen, men å vaske rent Saudi-Arabias internasjonale rykte. Kanskje vil han score flere mål for Portugal, men med mindre han gjør et uventet comeback i Europa, kan han avskrives som klubbspiller.

Det er noe trist ved det hele, for karrieren hans hadde fortjent en bedre slutt. Nå er det over.

Saudi-Arabia har vunnet. Ronaldo har tapt.