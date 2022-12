Al Nassr bekreftet overgangen på dagen før selveste nyttårsaften. Cristiano Ronaldo er, fra 2023 av, Al Nassr-spiller.

– Verdens beste atlet har signert for Al Nassr, skriver klubben på Twitter.

– Dette er historie. Dette er en signering som ikke bare vil inspirere klubben til å skape enda mer suksess, men den vil inspirere ligaen, nasjonen og fremtidige generasjoner, både gutter og jenter, til å bli den beste versjonen av dem selv, skriver klubben videre.

Den portugisiske superstjernen, som har vært klubbløs siden kontrakten med Manchester United ble terminert i midten av november, har skrevet under på en to og et halvt-årskontrakt med klubben.

Prins og sportsminister i Saudi-Arabia, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ønsker den portugisiske stjernespilleren velkommen.

– En av de største gjennom tidene har starter på sitt nye eventyr i Saudi-Arabia. Velkommen til ditt nye hjem, jeg ønsker deg og familien din en fantastisk opplevelse i kongerike, skriver han på Twitter.

Overgangsguru Fabrizio Romano skriver at Ronaldo får en lønn som er i nærheten av 200 millioner euro, som er tidenes største kontrakt i fotballhistorien.

BEST BETALT: Ronaldo får en utrolig stor lønn i Al Nassr. Foto: Aijaz Rahi / AP

Antydet nei til Saudi-Arabia

Til tross for at Ronaldo nå skal spille i Saudi-Arabia og kanskje være landets ansikt utad når de søker om å arrangere fotball-VM i 2030, antydet han andre planer i det kontroverseielle intervjuet med Piers Morgan i november.

Da innrømmet han at penger er en stor del av hverdagen, men at han mente han kunne konkurrere på øverste nivå.

– Hva er sannheten om at andre klubber vil ha deg? spør Morgan

– Noen sier du ikke fikk noen tilbud i det hele tatt. Jeg vet at du fikk et kjempetilbud fra Saudi-Arabia, sier han videre.

– For eksempel, svarer Ronaldo.

Morgan sier videre at det skal ha vært et tilbud med en sum på 350 millioner euro for to sesonger, der Ronaldo endte med å takke nei.

– Det er sant, sier portugiseren.

– Det sier meg at du ikke bare tenker på penger, sier Morgan.

– Piers, hvem har den høyeste lønnen i Premier Leagues historie? Det er meg – selv som 37-åring. Hvorfor skal de (Manchester United) tilby meg til Sporting eller Napoli? Jeg skal være ærlig. Det var ikke mange aktuelle klubber, men jeg hadde mange tilbud fra andre klubber. Jeg dro ikke fordi det ikke var planen.

– Hvor lett er det å si nei til 350 millioner pund for to år i Saudi-Arabia?

– Det er vanskelig, men samtidig tenkte jeg at jeg var fornøyd her (i Manchester), og at jeg kunne score mål og gjøre folk glade, sier Ronaldo.

– Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen. Du trenger javascript for å se video. – Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen.

Leder serien

Al Nassr ledes av franskmannen Rudi Garcia, som tidligere har trent lag som Roma, Marseille og Lyon. Han har vært Al Nassr-trener siden juni tidligere i år. Klubben fra Riyadh, Saudi-Arabias hovedstad, ble stiftet i 1955 og spiller i Saudi Pro League.

Det er en av Saudi-Arabias mest suksessfulle klubber, men har ikke vunnet ligaen siden 2018/19-sesongen.

Ting ser imidlertid bedre ut denne sesongen. Etter ti kamper leder de ligaen.

De fleste spillerne er fra Saudi-Arabia, og flere av dem var med på bragden over Argentina i VM. De har også noen profiler, som tidligere Arsenal-målvakt David Ospina, brasilianske Luis Guztavo og Anderson Talisca og den kamerunske spissen Vincent Aboubakar.

Aboubakar var for øvrig mannen som senket Brasil, feiret på seg rødt kort og tok det hele med et smil:

Aboubakar får rødt kort etter scoring Du trenger javascript for å se video.

Vond avslutning i United

Cristiano Ronaldo ble tatt imot som en helt da han returnerte til Manchester United etter flere sesonger i Real Madrid og Juventus, men den hjemvendte sønn fikk ingen drømmeavslutning på «Drømmenes Teater».

Etter 24 scoringer i sin første sesong tilbake i et Manchester United-lag som underpresterte ville Ronaldo forlate klubben. Han var ikke med på klubbens sesongoppkjøring, men da overgangsvinduet stengte var han fortsatt Manchester United-spiller.

De røde djevlenes nye trener, Erik ten Hag, startet ofte med Ronaldo på benken, og da portugiseren, i det famøse intervjuet med TV-profilen Piers Morgan langet ut mot Manchester United som klubb og sa at han «ikke respekterte ten Hag», tok klubben grep.

22. november var Ronaldo klubbløs etter at partene terminerte kontrakten etter gjensidig enighet. Ronaldo fikk 16 kamper for Manchester United før kontrakten ble terminert. Han scoret tre mål, to av dem i Europaligaen.

VM i Qatar ble heller ingen suksess for Ronaldo. Han scoret i Portugals åpningskamp mot Ghana og ble med det den første mannlige fotballspilleren til å score i fem VM-sluttspill.

Men resten av VM ble skuffende for Ronaldo: Han mistet plassen i førsteelleveren til fordel for Gonçalo Ramos og Portugal ble sendt hjem etter å ha tapt for VM-yndlingen Marokko i kvartfinalen