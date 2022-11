Solbakken forsterker landslagets støtteapparat med RBK-ansatt: – Han kan være nøkkelen

Martin Langagergaard forlater Rosenborg for å bli prestasjons-psykologisk konsulent for fotballandslaget.

– De trenger hjelp, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

Norges Fotballforbund bekrefter ansettelsen av Langagergaard på sine nettsider søndag.

Dermed forsterker Ståle Solbakken sitt støtteapparat med ytterligere én person. Langagergaard er i første omgang engasjert ut neste år. Han har til nå hatt sitt daglige virke i Rosenborg.

Med ansettelsen i NFF forlater han imidlertid Lerkendal.

– Vi er glade for at han går til landslaget, fordi de trenger hjelp. De har ikke blitt bedre på flere år. Han kan være nøkkelen som får dem inn i et mesterskap, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til VG.

Landslagssjef Ståle Solbakken er klar på at hans nye hjelper blir en viktig brikke.

– Vi skal til EM, og derfor må vi gjøre alt vi kan for å forbedre hver minste detalj. Jeg har jobbet med Martin i FC København, og vet hva han kan bidra med. Han er meget sterk faglig og har et skarpt blikk for hvilke justeringer som må til for at vi skal få maks ut av vårt potensial. Jeg er glad for at Martin nå blir en del av teamet, sier han.

Danske Langagergaard reiser til Dublin mandag, der han skal møte spillerne og det øvrige støtteapparatet til landslaget for første gang.

Norge møter Irland og Finland i privatlandskamper i tiden som kommer.

(©NTB)