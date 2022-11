Frykter regimets VM-suksess: – Saudi-Arabia mener alvor

– Hvis de nå viser at de har et lag som kan prestere sportslig i VM, så er det et motargument som faller bort for at de skal få arrangere VM i 2030, forteller Saudi-Arabia-ekspert Reier Møll Scoeder.

Etter 2-1-seieren mot Argentina la kronprins Mohammed bin Salman ut en rekke jubelbilder på sosiale medier. Samtidig erklærte han neste dag som nasjonal fridag for å fortsette feiringen.

– Seieren reflekterer også positivt på myndighetene, og er ekstra viktig i lys av den innflytelsen Saudi-Arabia søker å ha i den internasjonale fotballen og en eventuell søknad om å være vertskap for VM i 2030, forteller postdoktor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Charlotte Lysa.

SMIIIL: Kronprins Mohammed bin Salman (til venstre) poserer sammen med prins Saud bin Salman etter seieren over Argentina. Foto: SAUDI ROYAL COURT / Reuters

Letter på sløret om VM-planer

Det er nemlig ventet at Saudi-Arabia kommer til å søke om å få arrangere fotball-VM i 2030. Bin Salman står Fifa-president Gianni Infantino nær, og sammen fulgte de åpningskampen i VM fra tribunene.

Det er tidligere rapportert at de vurderer å søke sammen med Egypt og Hellas. Landets fotballpresident Yasser Al Misehal sier at de har store ambisjoner for utviklingen av fotballen i landet, og at arrangering av store turneringer kan hjelpe.

– Vi har ikke bestemt oss for å søke VM i 2030. Vi er klar over ryktene, men vi venter på at Fifa skal åpne døren for alle. Etter at de har gjort det, kan vi vurdere om det er noe som passer inn i våre planer eller ikke, sier han til Goal i et ferskt intervju.

JUBEL OG SKUFFELSE: Lionel Messi rusler fortvilet av banen, mens Saudi-Arabia-spillerne knapt kan tro det som har skjedd. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Al Misehal viser trolig til Fifas nye regler, der det blant annet stilles krav til situasjonen for menneskerettigheter i landet som søker om VM.

– Saudi-Arabia er per i dag ikke i nærheten av å være klar til å ha et stort mesterskap uten at det vil slå ut som høyrisiko på alle disse vurderingene, sa Norges fotballpresident Lise Klaveness i NRKs VM-studio.

I et nytt intervju med Sky News svarer Saudi-Arabias sportsminister Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal på om menneskerettighetsbruddene gjør landet uegnet som vert for store mesterkskap.

– Jeg sier ikke at vi er perfekte. Ingen er det. Det er mange problemer i verden. Men jobber vi for en bedre fremtid for alle? Ja, det gjør vi. Vi har gjort tiltak som viser det, sier han.

I samme intervju sier bin Turki Al-Faisal at det vil være mot deres religion, islam, om de tillater alkoholsalg under et eventuelt VM. Dagen før årets VM stengte Qatar øl-kranene på VM-stadionene.

«Kvinnesatsing» før VM-søknad?

Saudi-Arabia følger i fotsporene til nabolandet Qatar på flere måter. I oktober i år ble det for første gang startet opp en kvinneliga i landet, akkurat som Qatar gjorde året de søkte om VM.

Laget ledes av den tyske trenerlegenden Monika Staab. Hun har tidligere hatt samme jobb i Qatar.

– De sier en kvinne er som krystall. Når hun spiller fotball, kan hun knuse. Da sier jeg: «Jeg har spilt fotball i 50 år. Jeg har ennå ikke knust». Man må alltid argumentere, sier hun til SVT, men understreker at fotballen stadig gjør fremskritt i landet.

I Qatar spilte kvinnelandslaget sin første kamp i 2010. Den siste i 2014. I dag er det tilnærmet umulig å finne kvinner som spiller fotball i landet, slik NRK tidligere har skrevet om. Vil Saudi-Arabia gjøre det samme om de får VM?

Foreløpig uttrykker saudienes fotballpresident stolthet over satsingen.

– Kvinnefotballen har vokst stort etter at vi introduserte det for noen år siden. Vi er veldig stolte over at det nåværende styret er det første som etablerer kvinnefotball, sier Al Misehal.

QATARS KVINNELANDSLAG: Disse spillerne er svært vanskelig å finne igjen nå. Qatars landslag har nemlig ikke spilt kamper siden 2014. Foto: Mohan / mohananphoto@yahoo.com

– Saudi-Arabia mener alvor

Klaveness påpeker at samtlige 211 Fifa-land har stemmerett i neste VM-valg. Alle må også stemme åpent, slik det er tydelig hvem som lander på Saudi-Arabia som vertsnasjon.

– Saudi-Arabia kan i teorien få flertall, men da skal Fifa Council slippe gjennom en høyrisiko-søknad. Derfor trenger man etisk lederskap og et politisk press, slik at styret i Fifa blir påvirket av den høyrisikovurderingen Saudi-Arabias søknad må bære preg av. Men vi kan ende i denne situasjonen, for Saudi-Arabia mener alvor, sier fotballpresidenten.

NORGES FOTBALLPRESIDENT: Lise Klaveness. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Et VM i Saudi-Arabia vil være svært kontroversielt i store deler av verden. Landet har en lang historie med henrettelser, brudd på menneskerettigheter, diskriminering av homofile og kvinner, og kuing av regimekritikere.

Samme dag som Argentina ble beseiret, opplyste Saudi-Arabias nyhetsbyrå at landet hadde henrettet 17 menn for narkotikaforbrytelser og smugling. Amnesty International sier til TV 2 at landet bevisst forteller om henrettelsene samtidig som det skjer noe positivt rundt Saudi-Arabia.

Kongefamilie med tette bånd til fotballen

De som bestemmer alt er den eneveldige Al-Saud-familien. Fotball er ekstremt populært i Saudi-Arabia, også blant landets makthavere.

– Som det meste annet i Saudi-Arabia er ikke fotballen uavhengig fra myndighetene, forteller Lysa, som skrev sin doktorgrad om kvinnefotball i Qatar og Saudi-Arabia.

– I 2018 annonserte for eksempel kronprinsen at han ville dekke all ekstern gjeld for fotballklubbene i den øverste divisjonen, og ligaen ble omdøpt til Kronprins Mohammed bin Salman-ligaen.

Her brødfør også samtlige av landslagsspillerne seg. Ikke én av heltene mot Argentina spiller klubbfotball utenfor Saudi-Arabias grenser og kronprinsens liga.

HYLLES: Under landslagets kamper er det ikke uvanlig at supporterne holder opp bilder av Kong Salman og Kronprins Mohammed bin Salman. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Etter Russlands invasjon av Ukraina har flere idrettsprofiler uttalt seg kritisk mot president Vladimir Putin. Saudi-Arabia er for eksempel involvert i krigføringen mot Jemen, men du vil neppe høre noen av landets fotballspillere ta til orde for at kongefamilien må stoppe bombingen.

– Jeg kjenner ikke til at noen av spillerne er kritiske til regimet. Det er i praksis ingen toleranse for kritikk av regimet i Saudi-Arabia og selv mild kritikk kan føre til lange fengselsstraffer. Det er derfor vanskelig å forestille seg at noen kunne representert landet etter å ha uttalt seg kritisk, sier Lysa.