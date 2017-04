– Jeg er trist og lei meg på utøvernes vegne. Og på unge norske talenters vegne, sier Thomas Alsgaard til NRK.

– Det har vært vanskelig å få inn penger. Vi lever av sponsorinntekter. LeasePlan har vært en fantastisk partner for oss i fire år, men de er i en situasjon hvor det er ikke er mulig å fornye. Det har vært ekstra vanskelig denne sesongen, som har vært spesiell for norsk langrenn, fortsetter han.

TIGERSLUTT: Thomas Alsgaard orker ikke lenger klamre seg fast.

Det startet for ti år siden, med Thomas Alsgaard og Anders Myrland som reiste rundt med tre smørere. For fire år siden ble Team LeasePlan Go opprettet, i fjor endret de navnet til Team LeasePlan og de siste årene har det vært 21 personer involvert.

Men nå er det slutt.

Thomas Alsgaard legger ned det som har vært Norges største privatlaget på grunn av problemer med å finne ny hovedsponsor.

– Føler du at sakene med Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby snudde markedet?

– Jeg kan ikke spekulere i hva som er grunnen til at det har vært tøffere, men det er ingen tvil om at høsten var preget av en del avlyste møter. På vinteren ble det bedre, men det har vært vanskelig å lande noe. Det har vært vanskeligere enn tidligere.

Alsgaard tok den endelige beslutningen om å legge ned laget i slutten av mars, like etter Birkebeinerrennet.

– Kan bli krise

De siste fire årene har Team LeasePlan omsatt for totalt 38 millioner kroner. Alsgaard mener at de, sammen med de andre privatlagene, har vært en stor bidragsyter for norsk langrenn.

Han forteller at det alltid er en risiko for at privatlagene ikke klarer å fortsette hver vår, men håper de andre lagene klarer seg.

– Jeg håper de klarer å berge seg over denne perioden. Det blir nok lettere igjen neste sesong. De private lagene i Norge har en utrolig viktig rolle. Vi får inn en betydelig sum med penger til rekruttering og norske talenter.

– Det begynner å bli kritisk. Jeg vil si det er ille at LeasePlan forsvinner, men hvis flere av de samme lagene møter samme skjebne er det kritisk.

Flere sterke resultater

PÅ LAGET: Andrew Musgrave ble nummer fire på femmila i VM. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

I 2013 presenterte Alsgaard opplegget som «verdens største private langrennssatsing».

Petter Eliassen har vært lagets store stjerne i langløpssirkuset. I tillegg har det vært et allroundlag med flere sterke resultater. Andrew Musgrave ble blant annet nummer fire på femmila i Lahti-VM. Daniel Stock kom på andreplass på tremila i prøve-OL i Pyeongchang.

– Jeg håper ikke det får konsekvenser for løperne. Jeg har dårlig samvittighet, og håper de finner seg andre lag som ser deres potensial og verdier.