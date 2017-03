Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er kjempeskuffet og lei meg over at jeg ikke klarte å nå opp i dag. Målet var et individuelt gull, så ... «close but no sigar», sier Martin Johnsrud Sundby til NRK etter 5.-plassen på femmila.

– Det hviler en forbannelse over norsk herrelangrenn, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn fra kommentatorboksen etter målgang.

For første gang på 47 år står Norge uten individuelt VM-gull på herresiden i langrenn.

Martin Johnsrud Sundbys drøm om et individuelt VM-gull ble knust på oppløpet da Alex Harvey vant femmila i Lahti - den raskeste femmila noen gang.

– Jeg hadde veldig gode ski og visste at hvis jeg var nummer to inn i svingen hadde jeg en god sjanse, så kom jeg meg foran Martin og alt var bra etter det. 50 kilometer er et ekte mann-løp. Jeg er så glad, det er utrolig, sier verdensmester Harvey.

Russiske Sergej Ustjugov tok sølvet, mens hjemmehåpet Matti Heikkinen vant spurten om bronsemedaljen.

– Jeg har brukt noen minutter i bua for å se på hvordan jeg kunne løst det annerledes, men jeg synes jeg gjorde et ærlig forsøk. Jeg gikk all in, men jeg klarte det ikke og det er dødskjipt nå, sier Sundby.

– Han sprinter mot noen av de beste i verden. Vi må si oss fornøyd med VM, men det er ergerlig at det ikke ble medalje i dag, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til NRK.

– Bikkjeslagsmål

– Dette kan bli et bikkjeslagsmål av et løp, sa NRKs kommentator Jann Post da startskuddet for femmila gikk i Lahti.

Og det kunne det ha blitt, men det ble ikke like dramatisk som på kvinnenes tremil hvor blant annet Charlotte Kalla brakk staven og Astrid Uhrenholdt Jacobsen skadet seg i et fall.

Men noe dramatikk ble det.

Russiske Petr Sedov falt allerede i første utforkjøring og dro med seg en amerikaner, mens Petter Northug måtte få en ny stav etter ti kilometer.

NY STAV: Petter Northug brakk staven etter ti kilometer. Du trenger javascript for å se video. NY STAV: Petter Northug brakk staven etter ti kilometer.

Gløersen-rykk

Etter bare 15 minutter av VM-femmila prøvde Anders Gløersen seg på et rykk. Han fikk på det meste en ledelse på 20 sekunder ned til forfølgerne, og gikk alene i tet over en lang periode.

RYKK: Anders Gløersen rykket fra feltet etter bare 15 minutter. Foto: Pierre Teyssot / Afp

– Nå har han fått drømmescenarioet sitt. Fra han var liten er det dette han har drømt om, med de forholdene her. Nå har han fått alt i dag, sa gamletrener Morten Tomter da Gløersen fikk luke.

Etter to mil fikk russerne nok. Sergej Ustjugov og Aleksej Tsjervotkin satt fart i feltet og brukte ikke lang tid på å spise opp forspranget.

– Jeg hadde ingen forventninger om at det skulle holde til mål, men de andre fikk spart seg litt. Jeg er fornøyd med hvordan jeg løste det. Beina lystret ikke da det skulle avgjøres, jeg hadde ikke krefter igjen, sier Anders Gløersen om rykket etter målgang.

– Hva gikk galt for Norge?

– Jeg tror egentlig det bare er føret. Martin prøvde noen ganger, men bakkene er såpass korte og man får sånn fart at det lønner seg å ligge bak. Da er det vanskelig å komme seg av sted, mener han.

Dramatisk avslutning

Det var et samlet felt lenge, men da det gjensto to kilometer av distansen satt Sundby inn et siste rykk.

Harvey, Ustjugov, Heikkinen, Røthe og Andrew Musgrave klarte å følge fartsøkningen, og femmila ble avgjort med en spurt.

Den vant Alex Harvey som ble verdensmester foran Ustjugov og Heikkinen.