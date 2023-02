– Jeg skjønte egentlig ingenting. Plutselig så jeg han der. Jeg burde ha nok ha løftet blikket underveis i den siste runden. Jeg var sliten selv og jeg skjønte ingenting da jeg kom først i mål og ingen hadde gått der før meg, sier Thingnes Bø.

For på den avsluttende runden hentet Johannes Thingnes Bø inn Quentin Fillon Maillet. Det til tross for at han startet to og et halvt minutt bak rivalen.

Franskmannen vant i fjor verdenscupen sammenlagt og tok OL-gull på normaldistansen.

– Det var bare en fantastisk dag i løypa, egentlig. Jeg hadde knallgode ski, sier Thingnes Bø.

En annen som ble hentet inn av Thingnes Bø var tyskeren Roman Rees. Med startnummer to startet han fire og et halvt minutt foran nordmannen.

– Jeg hadde ikke min beste dag i dag, og så at Fillon Maillet begynte å nærme seg bak meg. Han startet to minutter etter meg. Da tenkte jeg at jeg gikk skikkelig sakte. Men ti sekunder senere så var det noen som prøvde å få meg til siden i sporet, og det var nummer 11, Johannes. Jeg kan ikke huske at en med startnummer 11 krysser mållinja først, sier han imponert.

FØRST I MÅL: Thingnes Bø hentet inn alle de som startet foran ham. Quentin Fillon Maillet i bakgrunnen. Foto: Matthias Schrader / AP

Thingnes Bø hadde den suverent beste langrennstiden av de som har kommet i mål. Nest raskest var sveitsiske Jeremy Finello, 1.46,4 bak.

Mens det i helgen var tåken som preget VM-byen var Oberhof, var det strålende sol tirsdag. Thingnes Bø selv karakteriserer det som den type forhold som passer ham best.

Med 18 av 20 treff tok gullet i suveren stil, 1.10,7 foran sølvvinner Sturla Holm Lægreid. Svenske Sebastian Samuelsson var ytterligere fire tideler bak.

PALLEN: Fra venstre: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson. Foto: LISA LEUTNER / Reuters

Historisk seiersrekke

Etter en tolvteplass i verdenscupåpningen i Kontiolahti, vant Thingnes Bø de neste fem rennene i verdenscupen. 2022 ble avsluttet med to tredjeplasser i Le Grand-Bornand, men i 2023 har nordmannen rett og slett vært uslåelig.

To seirer i Pokljuka, to seirer i Ruhpolding og to seirer i Anterselva har under VM i Oberhof blitt fulgt opp med tre strake VM-gull.

Dermed står Thingnes Bø med seier i ni strake individuelle renn på øverste nivå, noe ingen skiskytter har klart tidligere.

Svenske Magdalena Forsberg vant åtte renn på rad i 2000/01-sesongen, mens Ole Einar Bjørndalen vant de siste tre rennene i 2005/06-sesongen og så de fem første i 2006/07-sesongen.

Men ingen har altså klart ni på rad.

– Ni på rad, det skal ikke være mulig. Men det forteller litt om hvilken modus jeg er i, sier Thingnes Bø.

– En vanlig dag på jobben?

– Ja, egentlig, sier han.

Lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen sier at det å vinne rett og slett har blitt det normale for Thingnes Bø.

– Nå er vi snart i mars og han har foreløpig ikke gjort annet enn å vinne i 2023. Da blir det en ganske normal følelse, sier han.

Tarjei Bø: – Skjønner ikke hva vi skal gjøre

Svenske Martin Ponsiluoma hadde tredje beste langrennstid i tirsdagens renn, 1.53,7 bak Thingnes Bø.

– Det er helt sjukt. Han går utrolig fort der ute. Han er virkelig i en klasse for seg selv, sier Ponsiluoma til NRK.

Niklas Hartweg endte på sjetteplass og er full av beundring for gullvinneren.

– Han har vist hvor sterk han er de siste dagene. Hele sesongen så har han vært sterk, men i dag så synes jeg han var i en helt egen liga, sier sveitseren.

– Vi skjønner ikke hva vi skal gjøre for å ta ham igjen, sier storebror Tarjei Bø.

Her tar Johannes Thingnes Bø et nytt VM-gull Du trenger javascript for å se video.

Kan skrive mesterskapshistorie

I OL i Beijing i fjor tok Johannes Thingnes Bø for første gang i karrieren to individuelle gull i et VM eller OL. I årets VM i Oberhof med gull i sprint, jaktstart og normaldistansen.

Dermed har Thingnes Bø nå sjansen til å bli den første som vinner fire individuelle gull i ett og samme mesterskap. Tidligere har det ni ganger i VM og OL vært en løper som har vunnet tre av fire individuelle gull, mens Ole Einar Bjørndalen vant tre av tre mulige individuelle renn i OL i 2002.

Løpere med tre individuelle gull i samme VM eller OL Ekspandér faktaboks Laura Dahlmeier i VM i 2017 (Hochfilzen): Tre av fire gull: Normaldistanse, jaktstart og fellesstart. Sølv på sprinten.

Martin Fourcade i VM i 2016 (Oslo): Tre av fire gull: Sprint, jaktstart og normaldistanse. Sølv på fellesstarten.

Darja Domratsjeva i OL i 2014 (Sotsji): Tre av fire gull: Normaldistanse, jaktstart og fellesstart. Nummer ni på sprinten.

Martin Fourcade i VM i 2012 (Ruhpolding): Tre av fire gull: Sprint, jaktstart og fellesstart. Nummer 25 på normaldistansen.

Ole Einar Bjørndalen i VM i 2009 (Pyeongchang): Tre av fire gull: Sprint, jaktstart og normaldistanse. Nummer fire på fellesstarten.

Ole Einar Bjørndalen i VM i 2005 (Hochfilzen): Tre av fire gull: Sprint, jakstart og fellesstart. Nummer seks på normaldistansen.

Liv Grete Skjelbreid i VM i 2004 (Oberhof): Tre av fire gull: Sprint, jaktstart og fellesstart. Nummer åtte på normaldistansen.

Raphaël Poiree i VM i 2004 (Oberhof): Tre av fire gull: Sprint, normaldistanse og fellesstart. Sølv på sprinten.

Olena Zubrilova i VM i 1999 (Kontiolahti og Oslo): Tre av fire gull: Jaktstart, normaldistanse og fellesstart. Bronse på sprinten.

Ole Einar Bjørndalen i OL i 2002 (Salt Lake City): Tre av tre gull: Normaldistanse, sprint og jaktstart.

Nå kan altså Thingnes Bø bli den første som tar fire individuelle gull i ett og samme VM. Da må han også vinne fellesstarten på søndag.

Det er Roman Rees sikker på at han vil klare.

– Om du vinner normaldistansen med to bom, blir det vanskelig å slå han på fellesstarten. Lægreid er igjen nummer to i dag, kanskje han er den eneste som kan klare det. Men det er alltid et halvminutt eller mer som skiller dem, så jeg tror ingen kan slå han, sier Rees.

Avsluttet med superserie

I tirsdagens renn startet Thingnes Bø tidlig, på startnummer elleve og han fikk også en god start med fullt hus på første skyting. Riktignok etter det NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith kalte en «litt rufsete serie».

– Det holdt akkurat, supplerte ekspertkommentator Ola Lunde.

På den andre skytingen holdt det imidlertid ikke helt. Med én bom mistet han ledelsen i rennet, mens blant andre Quentin Fillon Maillet, Sebastian Samuelsson og Sturla Holm Lægreid var blant dem som startet med to fulle hus.

Én bom ble det også på tredje skyting, men med raske runder i langrennsløypene var han likevel i en mulig gullposisjon inn på siste skyting. Der vartet han opp med en feilfri serie.

– Det var en fantastisk god stående serie. Helt mesterlig gjennomført. Fem gode treff. Det fløt så fint, raskt og bra, sa Lunde.

Se Thingnes Bøe sin siste skyting Du trenger javascript for å se video.

Etter at Lægreid bommet på sitt siste skudd i rennet var det klart at gullet også var utenfor rekkevidde for ham og at ingen kunne true Thingnes Bø.

PS! Thingnes Bø var også på det norske laget som tok gull i blandet stafett tidligere i VM.