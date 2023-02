Reagerer på VM-versjon av «Ja, vi elsker»: – Bør verkeleg ikkje brukast

Med norske gull følgjer den norske nasjonalsongen.

Premieseremoni er høgtidsstund for både utøvarar og sjåarar, og Oberhof har vorte godt kjende med «Ja, vi elsker dette landet».

Eller har dei eigentleg det?

– Eg stod og song. Gjekk han litt tregt denne gongen, òg? Ja, fordi eg kjem ut av takt heile tida. Det er ikkje berre meg? spør Marte Olsbu Røiseland og ler.

– Nei, han går veldig sakte, ja, legg Sturla Holm Lægreid til.

SIGERSVAND: Her er Sturla Holm Lægreid (frå venstre), Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland etter medaljeseremonien søndag. Foto: Javad Parsa / NTB

Medan Røiseland stemplar seg sjølv som umusikalsk, har hobbymusikar Lægreid meir kontroll på tonane.

– Den går såpass lågt at eg kan treffe dei høgaste tonane. Det er ein tysk versjon. Men, men, det fungerer, det, seier Lægreid og gliser.

Han synest det er greitt at han går sakte slik at dei får «gnidd inn» den norske dominansen i Oberhof.

Johannes Thingnes Bø er også fornøgd med eigen songprestasjon. Det har i alle fall ikkje vore aktuelt å seie frå til arrangør.

– Om det er eit korps som speler seint, eller om det er feil lydfil, veit eg ikkje. Men kanskje NRK kan setje oss på saka, slik at vi får litt «punch» igjen. Vi treng det. Nasjonalsongen skal det vere litt fart i, seier Thingnes Bø.

Som sagt, så gjort.

3 AV 3: Johannes Thingnes Bø har allereie teke tre VM-gull av tre moglege i Oberhof. Tysdag ventar normaldistanse. Foto: Javad Parsa / NTB

– Bør ikkje brukast

Bjørnstjerne Bjørnson skreiv først teksten til den norske nasjonalsongen. Nokre år seinare, truleg mellom 1863 og 1864, komponerte Rikard Nordraak melodien, ifølgje Store Norske Leksikon.

Eirik Os Simonsen er musikkjournalist i NRK Klassisk. Han meiner versjonen i Oberhof er såpass annleis at han bør bytast.

– Ja, den utgåva bør verkeleg ikkje brukast. Den har ei heilt anna harmonisering (andre akkordar) enn slik som det blir spelt i Noreg. Det er eit veldig stort brot med tradisjonen for nasjonalsongen vår, meiner Simonsen.

MUSIKKJOURNALIST: Her er Eirik Os Simonsen saman med Mari Lunnan og Marianne Siebke frå NRK Klassisk. Foto: Ole Kaland / NRK

Simonsen er mest oppteken av akkordane – og ikkje tempoet – i utgåva.

– Tempoet på den versjonen var litt saktare enn normalt, utan at det er noko stort problem. Hovudproblemet er at akkordane er totalt utanfor tradisjonen, seier Simonsen.

Jørgen Karlstrøm er styreleiar i Norsk Komponistforening.

Han lytta til arrangementet på oppmoding frå NRK, og det tok ikkje lang tid før han høyrde forskjellane.

Stort tolkingsrom

– Her er det teke val i arrangementet som er litt annleis enn det ein ofte høyrer. Det gjeld spesielt bass-stemma, som gjer nokre uvande rørsler. Det er også eit par akkordar som er annleis enn det ein vanlegvis høyrer, og definitivt annleis enn det Rikard Nordraak skreiv i arrangementet sitt. Tempoet er også noko lågare enn vanleg, seier Karlstrøm.

GODT ØRE: Styreleiar Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening. Foto: Renate Madsen / NKF

Han påpeikar at når du kjenner noko godt, kan sjølv relativt små endringar oppfattast som ganske store.

– Er det nokon reglar for kor mykje ein kan endre i ein nasjonalsong?

– Nasjonalsongen er ikkje lenger beskytta av opphavsretten sidan han er så gammal og har vorte felleseige, og det gir større fridom enn opphavsrettslege grenser. Då er vi meir over på kulturelle og etiske grenser, og kva for nokre sosiale konvensjonar som gjeld i eit kulturelt felleseie. Det finst eit stort tolkingsrom. Og det bør vere stort for vidare bruk, og for å kunne fornye og bevare den kulturelle arven vi har.

Karlstrøm sjølv synest det tyske arrangementet er heilt greitt innanfor med eit lågare tempo og nokre akkordendringar.

Han påpeikar også at den originale komposisjonen ikkje har noka tempoopplysning.

– Eg forstår at folk reagerer når ein er vande til noko anna, men eg oppfattar ikkje endringane som radikale. Det er mindre justeringar akkordmessig, stemmeføringsmessig og tempomessig samanlikna med det ein er vande til og det Nordraak sjølv skreiv, seier Karlstrøm.

Når NRK legg fram ekspertvurderingane for den lokale organisasjonskomiteen, spør dei etter ein annan versjon og tilbyr seg å endre.

NRK si produksjonsleiing er no i kontakt med VM-arrangøren.

Så får tida vise om det blir spelt ein annan versjon av nasjonalsongen ved neste norske gull i Oberhof.