Tennisforbundet bruker nesten ti millioner på lønn – kuttet all økonomisk støtte til toppspillerne

– Jeg har aldri følt meg fulgt opp og har ikke følt at de har sett potensialet mitt, sier Andreja Petrovic (20) om Norges Tennisforbund.

Han ble norgesmester både i junior- og seniorklassen under NM i Frognerparken i august og er blant landets mest lovende tennisspillere. Det får ikke Norges Tennisforbund (NTF) noe av æren for.

– Gjennom hele min idrettskarriere er det familien min som har hjulpet meg og finansiert all satsing. Det eneste jeg har fått støtte til var flyreisen hjem til Davis Cup i september, forteller Petrovic.

– Ingen oppfølging

20-åringen fra Hønefoss forklarer at han allerede som 12-åring vant landsturneringen i tennis. I årene som fulgte følte hverken han eller familien at det var tilrettelagt godt nok for at han skulle kunne utvikle seg og bli ordentlig god i Norge. Som 14-åring flyttet han til Serbia og begynte å spille på et tennisakademi i Beograd, og i dag går han på college i USA hvor han fortsatt satser på tennis.

Med unntak av da han ble tatt ut til å spille Davis Cup for Norge i september i fjor, og et par u-landslagssamlinger tidlig i tenårene, har han aldri blitt kontaktet av noen i NTF.

– Nei, det er ingen som spør meg hvordan det går, hvordan jeg trener eller som har fulgt meg opp fra forbundet, sier han på telefon fra USA.

Petrovic er langt fra alene om å føle seg nedprioritert av Tennisforbundet. Mange norske tennisspillere og tidligere aktive spillere NRK har vært i kontakt med forteller det samme: Det er altfor lite støtte til, og for dårlig opplegg for, landslagsspillere og unge talenter. De fleste tør ikke å uttale seg med navn da de frykter det kan få sportslige konsekvenser.

Stort gap fra Ruud til nest beste

Gjennom flere artikler har NRK og TV 2 fortalt om stor uro og misnøye i det norske tennismiljøet, og ledelsen i NTF har måttet tåle sterk kritikk fra flere hold.

NRK har skrevet om hvordan tidligere generalsekretær Alexander Kjær gikk av etter at han blant annet skal ha brutt egne koronaretningslinjer og at Kjær har hatt en omstridt bonusordning hvor han har innkassert mer enn én million kroner på fem år. I tillegg har mange sett seg lei av idrettssjef Øivind Sørvalds ekstrajobber innen TV-kommentering og mange utenlandsreiser på bekostning av besøk til norske klubber.

NORGES BESTE: Casper Ruud, som er nummer 36 i verden. Foto: Gustavo Garello / AP

Nå får altså Norges Tennisforbund sterk kritikk nok en gang, denne gangen for toppsatsingen.

Bak Casper Ruud, som for tiden er nummer 36 på verdensrankingen, er gapet til de nest beste norske tennisspillerne stort. Ulrikke Eikeri er beste norske spiller etter Ruud, rangert som nummer 249 i verden, og hun har deltatt i noen Grand Slam-kvalifiseringer. Også på juniorsiden er Norge langt nede på lista, med Felix Nordby på 287. plass som best rangerte.

Tennisfar slakter toppsatsingen

NRK har snakket med mer enn 30 personer i tennismiljøet i Norge de siste ukene. Mange forklarer at det er så godt som umulig å bli en toppspiller i tennis i Norge uten å ha ressurssterke foreldre og private initiativ.

– NTF har aldri fått frem noen tennisspillere av noe format. Alle i tennismiljøet vet at Casper Ruuds fantastiske resultater ikke har noe med NTF å gjøre, selv om forbundet stadig står frem i media og prøver å ta æren for det. Det er resultatet av Caspers talent, farens erfaring, familiens tunge satsing og internasjonale trenerkompetanse, sier Øystein Steiro sr.

TENNISPAPPA: Øystein Steiro sr. hadde ingen god dialog med Norges Tennisforbund.

Han er far til Øystein Steiro jr. og Karoline Steiro, som til sammen har ti NM-gull. At de ble gode, var mer til tross for enn på grunn av Tennisforbundet, mener han. Steiro forklarer at han stadig var «i tottene på forbundet».

– I forbundet er det en 9-16-kultur som er uforenlig med å bli god i tennis. Og det de har hatt av ressurser ble stort sett brukt på en overtung administrasjon. Det kom i liten grad spillerne til gode.

NRK har fremlagt kritikken for Norges Tennisforbund. De skal gjennomføre en ekstern gransking, og ønsker derfor ikke å kommentere kritikken fra Steiro. Forrige uke gjorde NRK et intervju med konstituert generalsekretær Aslak Paulsen der han svarte på mer generelle spørsmål om toppsatsingen.

– Noen av de beste forteller om liten eller ingen oppfølging fra NTF. De mener at det er en privat satsing som har hjulpet dem til suksess, ikke forbundet. Hva tenker du om det?

– Når det kommer til toppidrett, så har vi et lavt budsjett. Vi skulle ønske vi kunne bidra mer mot de spillerne. Nå har vi uttalt at det er klubbene som har hovedansvar for spillerne, så skal vi hjelpe til så godt vi kan, sa Paulsen da.

TENNISTOPP: Aslak Paulsen er fungerende generalsekretær i Norges Tennisforbund. Foto: NRK

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra Casper Ruud om påstandene fra Øystein Steiro sr., men på vegne av Ruud skriver hans manager at han ikke ønsker å kommentere.

– Utrolig demotiverende

Forbundets totale kostnader i 2018 var på 18,8 millioner kroner. Av disse står det i regnskapet at 4,2 millioner ble brukt på toppsatsing, hvilket tilsvarer 22,6 prosent av de totale kostnadene. Av disse gikk 714 501 kroner direkte til spillerne, mens forbundet brukte over en million på lønn, utvikling av en app, sponsorer og markedsføring.

Regnskapet viser også at i overkant av 7,5 millioner kroner (40 prosent av de totale kostnadene til forbundet) gikk til lønns- og personalkostnader. Steiro mener altfor mye av pengene forbundet får inn gjennom spillemidler, kontingenter, trenings- og medlemsavgifter går til å lønne administrasjonen.

I 2020 har Tennisforbundet budsjettert med 9,54 millioner kroner til lønn og administrasjon.

– Dette underminerer både bredden i tennisen og gjorde det unødig vanskelig for dem som satset, mener Steiro og legger til:

– At de i tillegg har vært særdeles sjenerøse med seg selv med midler fra felleskassa er selvsagt utrolig demotiverende for både spillere som trener hardt og foreldre som legger mye tid, penger og dugnadsinnsats for norsk tennis.

FÅR IKKE STØTTE: Malene Helgø. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Fjernet stipendordning

Malene Helgø (20) er Norges tredje best rangerte kvinnelige tennisspiller. Tidligere har hun fått økonomisk støtte fra NTF i form av en stipendordning. Støtten har dekket cirka fem-seks reiser til turneringer i året, resten har hun måtte finansiere gjennom hjelp fra foreldre eller private sponsorer.

Fra og med i år er den økonomiske støtten til enkeltspillere fjernet og dermed er hun i enda større grad avhengig av hjelp fra foreldre og private sponsorer.

– Jeg ønsker jo ikke at mamma og pappa må betale for meg, men som situasjonen er nå tillater dessverre ikke økonomien en så optimal satsing som jeg skulle ønske, sier Helgø.

I stedet for økonomisk støtte til de best rangerte norske spillerne har NTF etablert «Landslagsmodellen» som er et samarbeid mellom forbundet og klubbene og et treningstilbud til junior- og seniorlandslagsspillere på Oslo Tennisarena (OTA).

«Det vil si at landslagsspilleren vil ha tilgang til bane, treninger og kompetanse på Oslo Tennisarena, noe som gjør at det vil være mulig å bygge et prestasjonsmiljø i OTA, og gi landslagsspillere tilbud gjennom hele året i OTA», skriver forbundet.

På spørsmål om hvorfor de har kuttet spillerstøtten svarte Paulsen følgende sist uke:

– Vi har lyst til å putte pengene inn i treningsgrunnlaget. Da har vi lyst til å få til et godt utviklingsmiljø her i Norge. Vi mener vi har dyktige trenere, dyktige klubber og dyktige idrettsskoler. Vi har lyst til å se hvordan vi kan bruke de pengene annerledes enn bare til reiser.

Steiro sr. har et helt annet syn på saken, og mener man er avhengige av å være på reiser for å utvikle seg som tennisspiller. Han anslår at det koster minimum en million kroner i året å satse proft som tennisspiller.

– Det nytter ikke å trene med et opplegg under forbundet. Du må ha privat trener, tilgang til fysioterapeut, støtte på reise og hoteller. Du reiser kanskje 250 dager i året, så det er ikke billig, forteller Steiro.

– Virker som det er viktigere å tjene bra

Flere kilder NRK har snakket med er misfornøyde med ordningen. De mener støtten fra forbundet var dårlig fra før av, og enda dårligere nå som de beste spillerne ikke lenger får stipend. Mange bor utenlands og går på tennisakademier eller tennisskoler, og noen bor langt unna Oslo, for eksempel på Vestlandet. Dermed får de i liten grad benytte seg av tilbudet om gratis eller billige treningstimer i Oslo Tennisarena med landslagstrenerne.

Helgø flyttet til Belgia i fjor sommer og forklarer at det er bra at landslagsspillerne kan få trene på OTA når de er i Oslo, men at det sjeldent er mange i hovedstaden samtidig. For hennes satsing hadde økonomisk støtte til å dra på internasjonale turneringer vært mye bedre.

– Det var bedre slik det var før, nå er budsjettet enda «tightere». Jeg synes det er leit å høre påstandene om hvordan NTF prioriterer å bruke pengene, da det kan virke som det er viktigere for dem å tjene bra enn å utvikle spillere. Det er synd at de bruker mer penger på administrasjon i stedet for på de få spillerne som faktisk satser, sier hun.

NM-GULL: Casper Ruud og Malene Helgø vant begge NM i 2015. Foto: Terje Bendiksby

Også Petrovic forteller at han opplever det som at forbundet tenker økonomisk vinning fremfor å tenke på spillernes beste, og også han håper på endringer.

Fikk kritikk i intern trenerevaluering

Før hun dro til Belgia gikk hun på tennisakademiet ProCourt som ble etablert av Oslo Tennisarena som et tilbud til de mest hardtsatsende talentene i Norge. Akademiet ble lagt ned i 2019, allerede før det hadde gått to år, og den offisielle begrunnelsen var at det var for kostbart. Siden da har det ikke vært noe tennisakademi i Norge.

– Jeg synes det var veldig trist og dumt, fordi det var et veldig bra sted å trene for dem som var hjemme i Norge, sier Helgø som selv hadde takket ja til et tilbud fra Belgia før ProCourt ble besluttet lagt ned.

Knut Holte var styreleder på OTA da akademiet startet opp, og han forteller at Norges Tennisforbund skulle bistå akademiet med faglig kompetanse som blant annet videoanalyser. Men da de syv ansatte ProCourt-trenerne ble bedt om å utarbeide en intern evaluering, kom det tydelig frem at samarbeidet med forbundet ikke fungerte.

Flere av trenerne NRK har pratet med, som ønsker å være anonyme, sier at de opplevde en «oss mot dem»-holdning fra NTF-ledelsen som på ingen måte gagnet spillerne. Dette ønsker ikke NTF å kommentere.

NRK har sett trenernes analyse der det under punktet «trusler» står at de opplevde at fokuset var på å tjene penger i stedet for å lage gode tennisspillere både i klubb og i NTF.

Hvilke klubber det refereres til kommer ikke frem, men Aslak Paulsen svarte på forbundets vegne da NRK møtte ham sist uke.

– Vi ønsker å bruke opp pengene som vi får fra både det offentlige, medlemsklubbene og samarbeidspartnere. Det er et budsjett vi prøver å få i balanse og som godkjennes av tinget. Vi har ikke noen intensjon om å tjene penger. Vi skal få ut aktivitet og kompetanseutviklingstiltak.