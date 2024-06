Ruud – Zverev: 6-2, 2-6, 4-6, 2-6

Det ble ingen ny finalebillett for Casper Ruud i årets utgave av Roland-Garros.

Etter fire sett mot Alexander Zverev måtte nordmannen innse at slaget var tapt. Tyskeren på sin side tok seg til sin første Roland-Garros-finale, der han møter spanske Carlos Alcaraz.

– Mot slutten av tredje sett så jeg at han begynte å bevege seg tregere. Det er slik det ofte er når man ikke føler seg så bra. Men slagene hans var fremdeles like gode. Så hvis man blir mer passiv selv, så vil han vinne kampen, sa Zverev om Ruuds magesituasjon på Eurosport etter kampen.

TAKKET FOR KAMPEN: Ingen håndtrykk, men en knoke og klapp på skulderen ble det mellom semifinalistene etter kampen. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– All honnør til ham for at han kjempet helt til siste slutt. Han er en stor mester og et stort menneske, og han vil definitivt komme tilbake.

Ruud startet sterkt i første sett, men så raknet det utover i kampen. Trøbbel med magen kan ha vært årsaken til formduppen i semifinalen.

– Å få det nå er helt grusomt

For underveis dukket det opp et uventet problem for Casper Ruud. Tidlig i det tredje settet gikk han bort til dommeren og sa «stomach ache», og i en påfølgende pause fikk han legehjelp på siden.

– Jeg synes veldig synd på han. Jeg tror han har nok med å bare komme seg på beina. Jeg får helt vondt av ham, sa Eurosport-ekspert Dorthea Faa-Hviding.

GA BESKJED: Ruud sa ifra til dommeren om mageknipet. Her er han i samtale med dommeren ved en annen anledning i kampen. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

I pausen så det ut til at han fikk et par forskjellige ting av legen for å lindre smerten. Videre utover i kampen så Ruud ut til å være noe preget, men han har ikke bekreftet eller avkreftet om det var magen som preget ham.

– Man ser på bildene at han ikke har det bra. Jeg er litt livredd for hvordan det er. Det er en Casper Ruud som har veldig, veldig mye ubehag og får det i dag, av alle dager, sa Faa-Hviding.

– Det er bare Casper som vet hvor vondt han har. og det virker som han heller ikke vet hvorfor han har vondt. Å få det nå er helt grusomt.

Fikk drømmestart

Den norske tennisstjernen gikk til semifinalen på walkover, ettersom Novak Djokovic måtte trekke seg fra turneringen på grunn av en kneskade. Det gjorde at Ruud fikk litt ekstra hvile før semifinalen.

Og det så ut til at han hadde friske bein og armer, for Ruud fikk en drømmestart mot tyske Zverev med tre strake game på rappen.

– Zverev står med hendene på hofta fordi han blir utspilt av Casper Ruud, sa BBCs tennisjournalist Russell Fuller.

FRUSTRERT: Det ble en tung start på semifinalen for 27-åringen fra Tyskland. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– Casper er feilfri her i åpningen, sa Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen etter at Ruud gikk opp til 4-1 i første sett.

Etter en svak start kom Zverev seg noe inn i kampen utover i det første settet og tok det sjette gamet, men Ruud ga ham ikke tid til å puste og gikk opp til 5-2 i det påfølgende gamet. Nordmannen hadde rett og slett full kontroll og vant det første settet 6-2.

Slo tilbake

Men Zverev skulle ikke gi seg uten kamp. Andre settet startet på motsatt vis, der tyskeren brøt Ruud og gikk opp i 2-0 ledelse.

Ruud ga seg ikke uten kamp, men Zverev hadde giret om til det andre settet og ble vanskelig å knekke. Til slutt vant han settet med like settsifre som Ruud gjorde i første – 6-2.

Tredje sett ble fryktelig jevnt. Det startet nokså dramatisk med at Ruud måtte be om legehjelp på grunn av mageknipen.

– Dette er trist, sa Eurosports kommentator, som mente å se at Ruud ble preget av mageknip-situasjonen.

PREGET: Casper Ruud så ut til å ha noe lavere energinivå etter at han sa ifra om mageknip. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Han hang likevel med, og på stillingen 3-5 reduserte han til 4-5 til tross for en del upressede feil underveis. Men han så ut til å ha mye mindre energi enn sin motstander utover i kampen. Zverev tok til slutt det tredje settet 6-4 og hadde dermed overtaket før det fjerde settet.

Også det fjerde startet litt på samme note. Zverev gikk først opp i ledelsen 3-0, men Ruud så ikke ut til å ville gi seg helt enda. Han reduserte til 3-1 og 3-2 og viste flere positive takter utover i det fjerde settet.

Men Zverev var ett hakk over. Tyskeren økte til 5-2 og hadde en helt annen fremtoning enn han hadde til å starte med. Med matchball på 5-2 avgjorde han settet – og kampen. Zverev gikk seirende ut av semifinalen, og finalen møter han spanske Alcaraz som slo Jannik Sinner tidligere fredag.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen. Jeg er ekstremt glad. Jeg har så mye historie på denne banen. Noen av de beste og verste minnene. Jeg er så glad for å endelig være i finalen, sa Zverev på Eurosport etter kampen.

I år som i fjor

De to tennisstjernene Ruud og Zverev møtte hverandre også i fjorårets semifinale i Roland-Garros. Den gang storspilte nordmannen og knuste Zverev i tre strake sett – 6-3, 6-4, 6-0.

– Forhåpentligvis kan «third time be the charm for me», sa Ruud etter semifinalen og før finalen i fjor.

Slik ble det derimot ikke. I finalen møtte han daværende verdensener Novak Djokovic, som ble for sterk i finalen. Han var også i finale i Roland-Garros året før, 2022, og da ble det tap for Rafael Nadal.

Den tredje Grand Slam-finalen han har vært i før denne, var på hard court i US Open der han tapte mot nettopp Alcaraz.