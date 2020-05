Sterk misnøye med tennissjefens Grand Slam-reiser og ekstrajobber

Både internt i Norges Tennisforbund (NTF) og i det norske tennismiljøet har idrettssjef Øivind Sørvalds reisevirksomhet og prioriteringer blitt diskusjonstema.

En oversikt viser at Sørvald totalt har vært på 28 reiser på NTFs regning i 2017–2019. Fire av dem har vært i Norge. I 2019 var han, ifølge oversikten NRK har fått se, ikke på én innenlandsreise utenfor Oslo-området.

– Jeg synes ikke det er en riktig prioritering. Jeg synes først og fremst det er dårlig lederskap som gjør at Sørvald kan velge å gjøre det han har mest lyst til. Hadde det vært en god ledelse hadde han ikke fått lov til det, sier trener Per Granlund i Gjøvik Tennisklubb.

NRK og TV 2 har tidligere omtalt uro og mistillit i det norske tennismiljøet rettet mot NTF-ledelsen. Blant annet skapte det sterke reaksjoner at tidligere generalsekretær Alexander Kjær håvet inn bonuser på over én million kroner på fem år samtidig som klubber fikk avslag på økonomisk støtte.

Reiser verden rundt

Forbundet opplyser at Sørvald har en lønn på 900.000 kroner. Foruten å være idrettssjef i Tennisforbundet har han flere roller:

Kommentator for Eurosport under Grand Slam-turneringer

Kommentator for Viasat på Masters 1000-turneringer

Utleie av egen kompetanse i form av privattimer på nett

Driver enkeltpersonforetaket Sørvald Tennis

Senest torsdag denne uken skal Sørvald ha hatt en privattime på nett.

Granlund forteller at Sørvald har mye kompetanse, men at den brukes helt feil og at det gir for lite resultater. NRK vet at flere representanter i Tennis-Norge opplever oppfølgingen fra forbundet som svært mangelfull. En av dem er tennistrener og arrangør Thomas Wettergreen.

KRITISK: Thomas Wettergreen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Hovedspørsmålet er: «Gagner dette utviklingen av norsk tennis?» Har det en utvikling for norske klubber at han reiser verden rundt?, spør han.

Forbundet skal granskes

NRK har de siste dagene snakket med over 30 personer i det norske tennismiljøet. Hos dem NRK har vært i kontakt med, er det en gjennomgående misnøye med Sørvald og hans prioriteringer som idrettssjef i Tennisforbundet. De fleste sier de ikke ønsker å snakke offentlig da de er bekymret for at det kan få sportslige eller økonomiske konsekvenser for dem selv eller andre familiemedlemmer.

Noen kilder sier de har skrevet under på konfidensialitetserklæringer med forbundet som gjør at de ikke kan uttale seg. De fleste, både spillere og ledere, skryter av Sørvalds kompetanse. Problemet, ifølge flere, er prioriteringene.

NRK har bedt om innsyn i Sørvalds reiseregninger fra 2017–2019. Vi fikk se en totaloversikt over reisene, men da vi ba om detaljerte opplysninger og kvitteringer fikk vi avslag ettersom det skaper for mye merarbeid for NTF. De har nå iverksatt en gransking, og ønsker å bruke ressursene på det.

Øivind Sørvald har ikke svart på våre henvendelser i saken. Konstituert generalsekretær Aslak Paulsen opplyser at han har fått tillatelse til å svare på Sørvalds vegne.

Paulsen gir Sørvald ros for å være faglig dyktig og ha et brennende engasjement for tennisen.

PÅ REISE: Øivind Sørvald avbildet under Roland Garros i Paris sammen med Casper Ruud (med ryggen til). Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Flere har reagert på at Sørvald ikke er til stede, at han heller vil være på de store internasjonale turneringene. Er det en følelse dere også sitter med?

– Nei, på ingen måte. Øivind er en tennisentusiast utover det vanlige. Til tross for at vi som arbeidsgiver snakker med han, så er han et arbeidsjern utenom det vanlige. Det er fritid, ferier og ... Dette er hobbyen hans. Det er svært få som er som Øivind. Hans engasjement i norsk tennis er stort. Vi er stolte av å ha han med på laget, sier Paulsen.

Sørvalds reiser for 2017–2019 har, ifølge forbundet, kostet totalt 281.700 kroner.

Han har vært på flere konferanser og reiser der arrangøren helt eller delvis har betalt for ham, men totalregningen for tennisforbundet er 281.700 kroner.

Får betalt av forbundet mens han kommenterer

I stillingsbeskrivelsen til Sørvald står det blant annet at han har ansvar for spillerutvikling, landslagstrenere, sportslig utvikling og kommunikasjon med klubbledere, for å nevne noe. NRK vet at det både internt i tennisforbundet, og ellers i tennismiljøet, er flere som reagerer på at han ikke har fulgt opp rollen sin ut mot miljøet i Norge.

Sørvald var på utenlandsreise på forbundets regning 39 dager i 2019 og 45 dager i 2018. Flere av utenlandsreisene har vært på såkalte Grand Slams – de største tennisturneringene i verden. De tre siste årene har han vært på ni slike turneringer. Av de ni turneringene Sørvald har vært på, har Casper Ruud deltatt i seks av dem.

– Norsk tennis har ambisjoner. Skal vi oppnå de ambisjonene, må vi oppsøke prestasjonsmiljøer for å utvikle kompetanse og fordele den tilbake til norsk tennis, sier Paulsen.

Slike prioriteringer er helt feil, mener Wettergreen.

– Da har forbundet begynt å miste veien de går på. Pengene skal brukes til prosjekter i Tennis-Norge. Jeg vil heller se saker fra Tromsø, Bodø, Egersund og Namsos enn å se saker fra Melbourne, Paris, New York og London.

På Grand Slam-turneringene har Sørvald som regel deltatt som representant for NTF, som en del av teamet til Casper Ruud og som ekspertkommentator for Eurosport.

NRK får opplyst fra Venke Aure, Casper Ruud sin manager, at Sørvalds kompetanse brukes innad i Team Casper og at de verdsetter den, men at det er NTF som er hans arbeidsgiver og styrer hans oppgaver og tid.

– Sørvald er verdensledende på analyse. Hvilket er en ekspertise som er til stor hjelp for team Casper og norsk tennis generelt, skriver Aure i en e-post.

Flere kommentatorjobber

Oversikten fra tennisforbundet viser blant annet at Sørvald var på US Open i New York frem til 30. august. Etter dette ble han igjen i USA, og var med i Eurosport-sendingene frem til turneringsslutt 8. september, noe som ikke kommer frem i oversikten.

Tennisforbundet bekrefter at Sørvald ikke tar ut permisjon når han jobber som kommentator, men de påpeker at han bruker svært mye av sin fritid på tennis.

Generalsekretæren forsvarer ordningen.

– Vi vet at når folk ser tennis på TV, så er det mange som fatter interesse for tennis, og har lyst til å starte å spille tennis. Da er det klart at vi må ha et nært forhold til media. Når det gjelder Øivind og Eurosport, så er Øivind en som lever og ånder for tennis. For meg er det uproblematisk at han har et forhold til Eurosport, som er en stor bidragsyter for å få tennis på norske skjermer, sier Paulsen.

TENNIS-SJEF: Aslak Paulsen er konstituert generalsekretær i Norges Tennisforbund. Foto: NRK

Discovery, som eier Eurosport, ønsker ikke å kommentere det konkrete innholdet i kontrakten med Sørvald.

– Vi har spilt med helt åpne kort rundt Øivind Sørvalds ulike roller, og er oppmerksom på denne problemstillingen. Vi har vært åpne ovenfor seerne om hans ulike roller i sendingene våre, og vår vurdering er at Øivind Sørvald er Norges fremste ekspert på tennis, og tilfører sendingene noe ingen andre kan. Jeg antar at NRK og CMore gjort en lignende vurdering når de har valgt å benytte seg av Øivind Sørvald som ekspert tidligere, sier Morten Johannessen i Discovery.

Sørvald ble tidvis brukt som ekspert da NRK hadde rettighetene til Wimbledon, men han har ikke hatt noen avtale med NRK på flere år.

Han har kommentert for Viasat de siste to årene, der han har jobbet omtrent ti helger per år i forbindelse med ATP Masters 1000-turneringene.

– Prioriteringene bør være ute i norske klubber. Det er det mest interessante for norsk tennis, sier Wettergreen.

Wettergreen har også uttalt seg kritisk om Sørvalds utenlandsreiser til Dagbladet.

– Hårreisende

Australske Phil Atkinson har vært involvert i internasjonal tennis i 20 år. Han var generalsekretær i NTF før Alexander Kjær, og var i jobben i syv måneder før han ble enig med Tennisforbundet om å avslutte arbeidsforholdet. Atkinson forklarer til NRK at han opplever prioriteringene til Øivind Sørvald som merkelige og at han synes det er vanskelig å forstå hvordan alle utenlandsreisene til Sørvald kan gagne norsk tennis.

– Med tanke på at det er klubbene som i bunn og grunn betaler Sørvalds lønn, er det hårreisende å tenke på at han bruker såpass mye tid på Grand Slam-turneringer. Hvor mange ganger har egentlig Sørvald besøkt klubber utenfor Oslo med en tydelig agenda om å hjelpe og utvikle dem? spør Atkinson.

Han opplever at NTF-representanter, og særlig idrettssjef Øivind Sørvald, er langt mer på Grand Slam-turneringer enn representanter fra andre nasjonale tennisforbund. Atkinson forteller at da han var landslagstrener i det nederlandske forbundet var det gjerne åtte-tolv nederlandske spillere med i kvalifisering og hovedturnering i Grand Slam, men at det kun var landslagstrenere og en markedssjef til stede fra det nederlandske forbundet.

Reiser mer enn svenskene og finnene

NRK har vært i kontakt med det svenske, finske og danske tennisforbundet om deres reisevirksomhet i forbindelse med Grand Slam-turneringer.

– Det vi har vært på av Grand Slam i 2018 og 2019 er Roland Garros (Paris, red.anm.) og Wimbledon (London). Da har enten jeg, presidenten eller begge vært der i et par dager, sier generalsekretær Christer Sjöö i det svenske tennisforbundet.

Jarno Tiusanen, kommunikasjonssjef i det finske tennisforbundet, forklarer at presidenten og generalsekretæren var på Wimbledon og Roland Garros i 2018 og 2019, og at kommunikasjonssjefen var på disse to Grand Slam-turneringene i 2019.

– Disse jobbreisene tok et par dag ved hver av disse anledningene, skriver Tiusanen i en e-post.

Det danske forbundet har hatt en spiller helt i verdenstoppen i denne perioden. Caroline Wozniacki vant for eksempel Australian Open i 2018. I tillegg har Danmark hatt flere utøvere i juniorfinaler i perioden.

Det danske forbundet opplyser til NRK at de har hatt representanter på syv av åtte Grand Slams de siste to årene. Kommunikasjonsansvarlig i forbundet, Thomas Hansen, sier at sportssjefens reiselengde avhenger av hvor lenge juniorspillerne har vært med i turneringen (juniorturneringer varer én uke), men at representanter for øvrig ikke er der under hele turneringen.