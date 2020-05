Klubber fikk avslag på støtte – generalsekretæren håvet inn bonuser

Kjær har hatt en bonusordning som har vært omstridt i tennismiljøet, etter det NRK kjenner til.

Siden Kjær ble ansatt i 2015, har han mottatt totalt 1.031.278 kroner i bonus.

Halvparten av bonusen ble beregnet fra resultat basert på revidert regnskap mot budsjett.

Det betyr at hvis forbundet gikk i overskudd, kunne generalsekretæren innkassere en sekssifret bonussum.

Alexander Kjær gikk av som generalsekretær 1. mai etter blant annet å ha brutt korona-retningslinjene, men NRK vet at det var intern misnøye rettet mot Kjær også før dette.

URO I FORBUNDET: Både medlemmer av Norges Tennisforbund og flere medier har stilt spørsmål ved forbundets ressursbruk den siste tiden. Administrasjonen har kontorer her i Oslo Tennisarena. Foto: Halvor Ekeland / NRK

– Burde forhandlet frem en kompensasjon uten bonus

Gisle Jentoft ble president i NTF like etter Kjær-ansettelsen og hadde vervet frem til 2019. Han satt i styret da Kjær fikk jobben som generalsekretær og forklarer at et samlet styre anså Kjær som en sterk og god kandidat.

– Bakgrunnen for bonusavtalen var knyttet til flere forhold, og ble definert for å komme i mål med ansettelsen. Bonusordningen tilsvarte maksimalt tre måneders lønn og skulle vurderes ut fra både kvalitative og kvantitative kriterier. Alle bonusevalueringer knyttet til Kjær er foretatt av president, visepresident og er behandlet og godkjent av et samlet styre hvert år, skriver han i en e-post til NRK.

– Sett i ettertid, burde man unngått en slik bonusordning?

– I etterpåklokskapens lys ville det vært bedre å forhandle frem en kompensasjon uten det variable elementet (bonus).

Sittende tennispresident, Lars Gjerdåker, forteller at styret allerede har vedtatt at bonusordningen for generalsekretæren ikke videreføres.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få tilsvar fra tidligere generalsekretær Alexander Kjær uten å lykkes. Han er tilsendt spørsmålene som gjelder hans fratredelse som generalsekretær og de som gjelder hans bonusordning og kritikken mot den. NRK vet at Kjær har skrevet under på en konfidensialitetsavtale som gjør at han ikke kan kommentere sin avgang utover det som stod i NTFs pressemelding.

Fikk ikke støtte til NM

Kjær har hevet bonus samtidig som klubber har fått avslag på søknader om støtte til turneringer og aktivitet. NRK har vært i dialog med flere av disse.

Blant annet forteller Per Granlund i Gjøvik Tennisklubb at de fikk avslag om økonomisk støtte fra forbundet da de arrangerte innendørs-NM for seniorer i 2019. Granlund søkte om 20.000 kroner i banestøtte fra NTF. NRK har sett avslaget, som viser at klubben ikke fikk økonomisk støtte foruten gratis tennisballer.

Granlund mener det er uheldig med en ordning der det utløser bonus å bruke mindre penger, og synes det er dårlig lederskap å tillate en slik bonusordning i et særforbund.

– Hvis ledere i forbundet skal få bonus, bør det i større grad være relatert til vesentlig medlemsvekst og ikke det å overholde budsjetter, som igjen har ført til at det har blitt mindre penger til klubbene, sier han.

Konstituert generalsekretær i forbundet, Aslak Paulsen, vil ikke kommentere bonusordningen til Kjær.

Så vidt han bekjent er det ikke normal kutyme å gi økonomisk støtte til NM.

– Men vi hjelper jo til. Folk er til stede og hjelper til med de eventuelle arrangementstekniske tingene de ønsker å få hjelp til, så vi er en sterk bidragsyter til NM.

Granlund forklarer at klubben fikk hjelp til turneringsoppsettet, men at det er kostbart med en slik turnering og synes derfor at NTF burde støttet økonomisk også. Videre forteller han at klubben fikk 10.000 kroner i økonomisk støtte da de arrangerte innendørs-NM i 2014.

– Direkte hårreisende

STILTE SPØRSMÅL: Thomas Wettergreen ba i 2017 om en redegjørelse for NTFs bonusordninger. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Alexander Kjær har hatt en grunnlønn på rundt en million kroner i året i tillegg til bonusen.

– Jeg lurer på hvorfor man skal få bonus oppå en allerede høy lønn. Jeg synes det er spesielt at pengene går til bonusordninger, sier tennistrener og arrangør Thomas Wettergreen til NRK.

Wettergreen ba NTF om økonomisk støtte i forbindelse med et tennisprosjekt rettet mot barn i Tønsberg-området i 2017. Også han fikk avslag om støtte.

Samme år stilte han spørsmål ved NTFs bonusordninger på tennistinget, forbundets høyeste organ. Da ble toppledelsen bedt om å redegjøre for disse.

Der ble det også offentliggjort at generalsekretærens bonus er begrenset til inntil tre månedslønner per år.

Knut Hagen, styreleder i Bodø Tennisklubb, er alt annet enn begeistret for ordningen.

– Hvis det er tilfellet er det direkte hårreisende, ikke bra i det hele tatt. Klubbene er for det meste tuftet på frivillighet, så det er sjokkerende, sier han.

– Jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, det henger ikke sammen, mener Wettergreen.

Tennisforbundets bonusordninger Ekspandér faktaboks Generalsekretærens bonus beregnes slik: 50 prosent er knyttet til økonomisk resultat basert på revidert regnskap mot budsjett.

50 prosent er knyttet til leveranse knyttet til strategi- og handlingsplanen som vedtas på Tennistinget. Styret i Tennisforbundet vurderer bonusen utifra følgende kriterier:

- Trenerutdanning

- Tennisskolen

- Anlegg

- Turneringsformer

- SLU (Sportslig langsiktig utviklingsplan) Markedssjefens bonus er tredelt 50 prosent beregnes ut ifra sponsorsalg.

20 prosent knyttet til TV-sendinger og forbundets teknologiske produkter

30 prosent beregnes i henhold til strategi- og utviklingsplanen, fordelt på fire punkter. Generalsekretæren vurderer dette alene. Kilde: Norges Tennisforbund

Nesten ingen andre har bonus

Norske tennisklubber betaler store summer i kontingent til forbundet. Årskontingenter, egenandeler og lisenser utgjør 40 prosent av inntektene, i underkant av syv millioner kroner.

I 2018 hadde Norges Tennisforbund en omsetning på nesten 17 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund (NIF), Finn Aagaard, forteller at særforbundene selv må svare for en eventuell bonusordning.

– NIF ønsker på generelt grunnlag ikke å kommentere lønnsbetingelser og eventuelle bonusordninger for ansatte i de enkelte særforbund, sier han og påpeker at NIF har et overordnet ansvar for å følge opp tildelingen av offentlige midler og at disse benyttes i henhold til intensjonen.

BONUS: Tidligere generalsekretær i NTF, Alexander Kjær, har mottatt cirka én million kroner i bonuser siden 2015. Foto: Erik Johansen

Tennisforbundet har over 28.000 medlemmer. NRK har sammenlignet topplønnen og bonusordningen til generalsekretæren med andre særforbund med omtrent like mange medlemmer.

Av syv forbund undersøkt er det kun én av generalsekretærene som har bonusordning.

Det gjelder for Norges Orienteringsforbund, der generalsekretæren har bonus av sponsoravtaler der han har skaffet en million kroner inn til forbundet, men dette har foreløpig ikke vært aktuelt, opplyser Norges Orienteringsforbund til NRK.

Ellers er det stor variasjon i lønnsnivået. Norges Studentidrettsforbund har 38.743 medlemmer, og generalsekretæren tjener 577.025 kroner. Generalsekretæren i Norges Motorsportforbund tjener 1.100.000 kroner.

TV 2 har også omtalt urolighetene i Tennisforbundet og skrev mandag at både Oslo Tennisklubb (OTK) og Holmenkollen Tennisklubb (HTK) ønsker en uavhengig gransking av Norges Tennisforbund.