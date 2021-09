Det var ikke mange lyspunkt for Ole Gunnar Solskjærs menn på eget gress hjemme mot Aston Villa. For to minutter før full tid snek Kortney Hause seg forbi Edinson Cavani og headet inn det som ble seiersmålet.

– Jeg er åpenbart skuffet, for målet er offside. Det er uheldig å få den avgjørelsen mot seg, fastslår Solskjær ifølge BBC.

Men kampen var ikke over. To minutter på overtid fikk Manchester United straffe etter at VAR avgjorde at målscorer Hause brukte hånden i eget felt. Bruno Fernandes gikk frem, men satte ballen langt over mål.

– Først og fremst, måten de (spillerne) samler seg rundt straffemerket, rundt Bruno og sånn, det liker jeg ikke. Bruno er vanligvis veldig god i de situasjonene, og uheldigvis bommer han denne gangen, sier den norske United-manageren.

– Rettferdigheten seiret

På oppfølgingsspørsmål om Villa-spillerne påvirket straffebommen, svarer Solskjær:

– Det går ikke innpå ham. Han er sterk mentalt og han kommer til å gå frem igjen. Avgjørelsen om hvem som tar straffer blir tatt før kampstart.

Fernandes har, ifølge Opta Joe på Twitter, kun bommet på to av 23 straffespark for klubben.

Dermed gikk Manchester United på sesongens første tap, mens det er første gang Villa slår United i en Premier League-kamp siden 2009. Manager Dean Smith mener seieren var fortjent, og er tvilsom til straffesparket som ble gitt.

– Jeg har sett det om igjen. Jeg synes det er veldig strengt. Jeg er ikke sikker på hvor han skal ha armen sin når den flyr forbi der. For meg seiret rettferdigheten da han bommet, sier han ifølge BBC.

Skadetrøbbel

SEIERSSCORING: Kortney Hause headet inn kampens eneste mål. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Før pause var det at Luke Shaw måtte byttes ut med skade som skapte overskriftene. Det ble ikke bedre av at også midtstopper Harry Maguire måtte kaste inn håndkleet og forlate banen med snaue 25 minutter igjen.

– Det ser ikke ut som de blir klare til onsdag, men vi får se, sier Solskjær.

United har nå tapt tre av de fire siste kampene, og møter Villareal i mesterligaen om fem dager.

DÅRLIG NYTT: Ole Gunnar Solskjær så skeptisk ut da Luke Shaw måtte gå av banen i første omgang. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Tett i toppen

Tett og jevnt var det også i London der tabelleder Chelsea tok imot Manchester City. Gjestene presset på, men lagene gikk til pause uten scoringer. Snaut åtte minutter etter hvilen endte et kort hjørnespark til slutt i beina til formspilleren Gabriel Jesus, som fortjent sendte City i ledelsen.

– Vi vet at det blir vanskelig mot Chelsea, de har mange gode spillere, men vi var veldig bra, sier Jesus i seiersintervjuet vist på TV 2.

– Jeg spiller som en spiss, og tenker ikke. Jeg snur meg bra og får skutt, og har litt flaks. Jeg er glad for å score, men det viktigste er at alle spilte så godt og at vi vant, legger han til.

Det var sesongens første tap for Chelsea.