Nyland reddet av teknologi-blemme – systemet så ikke at ballen var i mål

Målløst i Premier League-restarten

Aston Villa – Sheffield United endte 0-0, til tross for at gjestene fikk ballen i mål i første omgang.



Ørjan Håskjold Nyland fomlet ballen i mål etter et frispark, men målet ble ikke registrert av mållinjeteknologien. Kampen endte dermed 0–0.