Sykkelpresidenten blir sittende etter dramatisk sykkelting: – Jeg var en idiot

Sykkel-Norge avgjorde nemlig at Tiedemann Hansen får fornyet tillit frem til det ordinære forbundstinget i mars, til tross for et halvår med blant annet økonomisk kaos, hemmelighold og revisorrot.

Også sykkelpresidentens mange roller i forbindelse med VM i Bergen var tema på tinget.

– I dag kan jeg si at det var dumt av meg å ha så mange roller, for det er jeg som må stå i bresjen for alt nå. Men sånn ble det, kommenterte hovedpersonen selv før avstemningen.

Samtidig ga han uttrykk for at han angrer på at han var daglig leder for Bergen 2017.

– Jeg var en idiot som tok på meg den jobben.

– Jeg har god samvittighet

Etter avgjørelsen er det imidlertid en mindre ydmyk Tiedemann Hansen som lar seg intervjue av NRK:

– Jeg har tatt jobben på største alvor og har god samvittighet for den jobben jeg har gjort, sier sykkelpresidenten selvsikkert.

– Vi har en jobb å gjøre. Jeg er glad for at vi får fortsette, men vi må samarbeide og samle Sykkel-Norge, slik at det ikke fortsetter med de to grupperingene som er nå, legger han til.

ØNSKET ANNET RESULTAT: Robin Mackenzie-Robinson. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Robin Mackenzie-Robinson, styremedlem i Norges største sykkelklubb og ekspert på idrettsjus, var observatør under dagens ting.

– Vi ønsket et annet resultat, men vi må bare ta inn over oss at Sykkel-Norge ville noe annet. Vi registrerer at det er jevnt, men må ta dette inn over oss og samarbeide og jobbe for det beste for Sykkel-Norge, sier han om utfallet.

– Hvor alvorlig er det at 44 prosent av et ting ønsker å stemme over å kaste sittende styre?

– Det er et grasrotoppgjør! Det er et tegn på at mange mener at de ikke har fått de faktiske tallene og hele sannheten, og at det råder en kaotisk tilstand, mener juristen.

41 personer stemte for at det skulle avholdes et valg om hvorvidt det sittende styret skulle kastes. 53 stemte imot. Dermed ble det aldri avstemning over presidentens skjebne.

Stiller ikke til gjenvalg

Allerede i starten av januar sa Tiedemann Hansen at han ikke kom til å stille til gjenvalg under det kommende forbundstinget i mars.

– Jeg mener det er best for norsk sykkelsport at sittende forbundsstyret får jobbe ut hele perioden, og at vi får levert nødvendige beretninger og regnskap for den tiden vi har hatt ansvaret. Dette vil gi det nye styret et solid grunnlag for den oppgaven og de utfordringer de skal løse i kommende periode, uttalte den kontroversielle idrettslederen da.

Flertallet av de 94 stemmeberettigede deltakerne på dagens ting respekterte altså dette ønsket.