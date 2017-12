Sykkelforbundet skjulte millionkontrakt for kvinneritt

– Det jeg kan bekrefte, er at vi har forsøkt å få innsyn i medieavtalen i omtrent halvannet år. Det fikk vi først i november 2017, sier Roy Moberg, rittdirektør i Ladies Tour of Norway, til NRK.

Sykkelforbundet inngikk en medieavtale med TV 2 i januar 2016. Den innebærer at kanalen har kjøpt rettigheter til å vise Tour des Fjords, Tour of Norway, sykkel-NM og Ladies Tour of Norway til og med neste år.

Salgssummen var ni millioner kroner. Disse pengene har sykkelforbundet fordelt slik at tre av de fire arrangementene får støtte til å dekke produksjonskostnader. Kun Ladies Tour of Norway er utelatt.

De fikk ikke engang vite at de var en del av avtalen.

Fikk null kroner

– Pengene er fordelt til disse to herrerittene og NM-arrangøren for fellestarten. Så vi har ikke fått noen penger så langt, erkjenner Moberg.

Ladies Tour of Norway er et etapperitt med World Tour-status, altså høyeste internasjonale rangering. Alle herrerittene i Norge er på lavere nivåer. Likevel måtte kvinnerittet selv dekke alle kostnader da etappene ble produsert og sendt direkte på tv i år.

– Vi føler jo ikke at det er riktig eller fair ovenfor kvinnesykling, og ikke ovenfor Ladies Tour heller. Og vi har de samme utfordringene når det gjelder å dekke inn produksjonskostnadene til TV, og vi har også de samme sendeflatene på TV 2 som herrerittene har, sier Moberg.

Han presiserer at TV 2 har holdt sin del av avtalen. Konflikten er med sykkelforbundet.

RITTDIREKTØR: Roy Moberg. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Tror du det kan ha noe å si at dette er et kvinneritt?

– Jeg vil heller si det sånn: Hvis det hadde vært et World Tour-ritt for herrer som hadde blitt arrangert for første gang i Norge, så tror jeg definitivt at saken hadde blitt behandlet annerledes, svarer rittdirektøren.

– Føler du at sykkelforbundet er et kvinnevennlig forbund?

– Jeg føler at det har skjedd mye positivt de siste ukene. Jeg ser frem til å samarbeide med forbundet frem i tid. Men historisk sett vil jeg nok si at sykkelforbundet, på lik linje med ganske mange andre forbund i Norge, har hatt en vei å gå, og har fortsatt en vei å gå, fortsetter Moberg.

Har sendt millionkrav

Da sykkelforbundet omsider ga kvinnerittet innsyn i avtalen, var det tydelig at de også nevnes som en fullverdig part på nivå med herrerittene. Derfor har Ladies Tour of Norway nå sendt et krav på rundt to millioner kroner. Fristen er 20. desember.

– Vår fortolkning er at vi er en del av medieavtalen på lik linje med de to øvrige UCI-herrerittene, pluss NM-arrangøren hvert år. Og vi mener jo at vi har krav på vederlag fra den avtalen på basis av det som står i avtalen.

NRK er kjent med at partene møttes i går. Da kom de ikke til enighet, men nå er tonen fra sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen annerledes:

– Norges Cykleforbund er opptatt av likebehandling. Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018, skriver Hansen i en mail til NRK.

Sykkelpresidenten: – En glipp

Han innrømmer også at de ikke burde ha holdt avtalen skjult.

– Ladies Tour of Norway skulle fått innsyn i denne avtalen mye tidligere. Her har det beklageligvis skjedd en glipp internt hos oss, forklarer Hansen, og legger til at kvinneaktivitet har høy status i forbundet:

– Norges Cykleforbund var i sin tid med på å starte opp Ladies Tour of Norway, og NCF har vært inne på eiersiden i arrangementet frem til januar 2017. Et av våre hovedsatsningsområder i sykkelpolitisk dokument 2016-2020 er kvinner, og Ladies Tour of Norway er av den grunn minst like viktig for NCF som herrerittene.

Sykkelpresident Tiedemann Hansen er allerede i hardt vær etter å ha styrt årets sykkel-VM til gigantunderskudd. Nå viser det seg at det ikke bare er VM-kreditorene han skylder penger.