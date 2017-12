Kristoff slakter VM-arrangøren: – Under enhver kritikk

– Jeg tenker at det blir noen lugubre hoteller på landslaget fremover, sier Alexander Kristoff spøkefullt.

Men temaet er alvorlig. For som eier av selskapet som arrangerte sykkel-VM i Bergen, kan det bli kritisk for Norges Cykleforbund at arrangementet har gått 55 millioner kroner i underskudd.

Kristoff, som endte opp med VM-sølv i Bergen etter å ha blitt slått på målstreken av Peter Sagan, er kritisk til at arrangøren ikke har hatt kontroll på økonomien.

– Det er under enhver kritikk, mener han.

Kan bli dårlige landslagstider

Sykkelforbundet kan blant annet bli tvunget til å kutte kostnader til proffsatsingen som følge av underskuddet.

Det blir i så fall ikke første gang. Etter sykkel-VM i Oslo i 1993, som også endte med stort underskudd, slet norsk sykkel i mange år med økonomiske ettervirkninger.

– Jeg husker det var dårlige tider da jeg kom på landslaget, og det blir nok fort litt tilbake til det nå, frykter Kristoff.

– Har gått i luksusfellen

SLAKTER VM-ARRANGØREN: Sven Erik Bystrøm mener VM i Bergen gikk rett i luksusfellen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Han er ikke alene om å kritisere VM-arrangøren. Lagkamerat i UAE Team Emirates, Sven Erik Bystrøm, kaller det hele en luksusfelle.

– Jeg tenker som folk flest at det håpløst av organisasjonen å gå på en så stor, økonomisk smell. De fikk til en folkefest, men har gått rett i luksusfellen. Det er jo helt grunnleggende økonomi, fyrer Bystrøm, som ikke selv fikk deltatt i VM på grunn av en skade.

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen mener UAE-lagkameratene ikke har noe å engste seg for.

– Jeg skjønner at alle er bekymret for økonomien, men noen ganger må man kunne skille mellom hva som er selskapet Bergen 2017 AS og hva som er Norges Cykleforbund. Jeg tror ikke de skal være bekymret for at de skal bo på lugubre hoteller. Vi kommer til å ligge på nivået vi alltid har gjort, sier han.

– Hva sier du til at Bystrøm mener dere har gått rett i luksusfella?

– Da tror jeg du skal se på regnskapet først. Det vi har sagt, er at vi har en kreditorgjeld som er ganske stor, og så har vi faktisk en del aktiva også, og en del bestridte krav, så nettoen her er langt fra ferdig. Det man beskriver som underskudd, er ikke nødvendigvis underskudd til syvende og sist, avslutter Tiedemann Hansen.