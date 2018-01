Sykkelforbundet holdt tilbake kritiske rapporter – brøt idrettsforbundets lov

Økonomien i Norges Cykleforbund (NCF) var så presset etter sykkel-VM, at forbundets revisor så seg nødt til å sende i alt fire revisorbrev, det første 3. oktober 2017 og det siste 24. november 2017.

I disse ble det varslet om uryddig drift, og styret i sykkelforbundet ble grundig advart om den alvorlige, økonomiske situasjonen og tiltak de var lovpålagt å iverksette.

«Det er styrets ansvar å sørge for at forbundet til enhver tid skal ha en forsvarlig økonomistyring og forvaltning av forbundets midler. (...) Vi minner om at drift på kreditorenes regning kan medføre ansvar for forbundets ledelse og styre.»

Nummerert brev nr. 1

Ifølge norsk idretts lov plikter også særforbund å levere slike revisorbrev til Norges idrettsforbund (NIF).

Dette ble imidlertid ikke gjort. Det bekrefter kommunikasjonssjef i idrettsforbundet, Niels Røine, overfor NRK.

«Underordnet organisasjonsledd plikter uoppfordret innen rimelig tid å sende kopi av mottatte revisorbrev til overordnet ledd.»

Lov for Norges idrettsforbund, § 2–3.

Dermed brøt styret i Norges Cykleforbund loven de er pålagt å følge.

– Beklageligvis har vi ikke vært oppmerksomme på denne paragrafen i NIFs lov. Brevene ble sendt til NIF umiddelbart når vi oppdaget at dette skulle gjøres, skriver sykkelforbundets kommunikasjonssjef, Per Erik Mæhlum, i en melding til NRK.

Se alle brevene nederst i saken.

Gjorde ikke som revisor ba om

Samtidig som sykkelforbundet hold tilbake de kritiske revisorrapportene, søkte de om et lån på nesten tre millioner kroner fra idrettsforbundet.

I første brev 3. oktober oppfordret revisor til innkalling av ekstraordinært forbundsting for å behandle spørsmål om låneopptak og for å redegjøre for den alvorlige, økonomiske situasjonen.

«Styret er ansvarlig ovenfor tinget. Dersom det blir aktuelt for styret å vurdere låneopptak, eller annen finansiering, mener vi styret bør vurdere å innkalle til et ekstraordinært ting for særskilt behandling av dette.»

Men det var først etter krav fra flere medlemsklubber og -regioner at det i slutten av november ble kaldt inn til ekstraordinært ting. Dette avholdes først neste lørdag.

Idrettsforbundet har sagt at de ikke vil innfri lånesøknaden før den er behandlet på det ekstraordinære tinget.

Verre enn antatt

Revisor etterlyste også i alle brevene å få se regnskap for datterselskapet Bergen 2017 AS for å kunne tegne et riktig bilde av økonomien i sykkelforbundet.

Først 30. november ble det offentliggjort at sykkel-VM gikk 55 millioner kroner i underskudd.

«Dette vil medføre at NCF kan få betydelig negativ egenkapital. Videre må det foretas en vurdering av garantiansvar for oppfyllelsen av avtalen mot UCI. NCF har ikke tilgjengelig kapital til å dekke dette ansvaret.»

Nummerert brev nr. 4

Det har senere blitt kjent at det internasjonale sykkelforbundet, UCI, ikke har tilbakebetalt garantien på 4,5 millioner kroner som avtalt til det norske forbundet, fordi sykkel-VM i Bergen fortsatt skylder dem en betydelig sum i lisenspenger.

Dermed er økonomien enda mer presset enn revisor uttrykte i slutten av november.

Her ser du alle brevene:

REVISORBREV NUMMER 1: Dette ble sendt 3. oktober 2017. Foto: Skjermdump

REVISORBREV NUMMER 2: Dette ble sendt 19. oktober 2017. Foto: Skjermdump

REVISORBREV NUMMER 3: Dette ble sendt 14. november 2017. Foto: Skjermdump