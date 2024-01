– Nei, de var langt bak fra start. Vi var vel nærmere å ta de igjen med en runde enn å havne i spurt med dem. Det var begredelig, og det tror jeg de vet selv også.

Det var Vetle Sjåstad Christiansens dom over svenskene etter målgang. Han tror det venter en skikkelig skjennepreken fra den svenske skyttertreneren Jean-Marc Chabloz.

– Jeg tror han kommer til å hudflette de i dag igjen. Han er ærlig han. Jeg digger han, og han sier det som det er. Når det er for dårlig så er det for dårlig, sier han.

På standplass ble fasit til slutt to strafferunder og 15 ekstraskudd for den svenske duoen. Det gjorde at Samuelsson var redd for å bli tatt igjen.

– Ja, tanken kom faktisk, sier han.

– Det er kjempedårlig

For duoen Mona Brorsson og Sebastian Samuelsson ble den en skuffende 19-plass.

– Det var dårlig innsats fra oss i dag. Vi er så klart ikke fornøyde i det hele tatt, sier Samuelsson, og fortsetter:

– Jeg har ikke noe bra svar på det. Vi skyter for dårlig og jeg får det ikke til å funke i det hele tatt på standplass, sier han.

Til svenske SVT mener trener Jean-Marc Chabloz laget hans leverte for dårlig.

– Det er kjempedårlig. Det blir vanskelig for henne, det så ut som ut sleit med å få ut ekstraskuddet, sier Chabloz om Mona Brorsson.

– Det var ingen bra serie fra Mona, fortsetter han.

Norsk kluss på siste skyting

Ingrid Landmark Tandrevold fikk ladetrøbbel på siste skyting og på TV-bildene så det ut som hun begynte å lade ekstraskudd før hun var ferdig med serien.

– Ja, det klussa seg litt til. Jeg mista et skudd underveis i serien, så da måtte jeg begynne å lade ekstraskudd før man egentlig skal da. Da kjente jeg at jeg ble litt stresset, sier hun.

Tandrevold sliter på standplass - Bilder fra Tv 2 Du trenger javascript for å se video.

Hun føler med nabolandet som virkelig sleit på å treffe blinkene i den italienske høyden i Anterselva.

– Ja, det er jo sånn at jeg kjenner meg veldig igjen at når det først begynner å stokke seg til da i skiskyting så er det utrolig vanskelig å finne flyten igjen, sier Tandrevold.

– Er du overraska over Sverige?

– Ja, men det er jo fort slik skiskyting er da. Det er veldig lett når det er lett, og så er det utrolig vanskelig når man først kommer ut av flyten. Det er jo det som gjør denne sporten her så kompleks.

Suverene tyskere

Allerede på andre skyting var svenskene avskrevet i kampen om pallen. Mona Brorsson gikk ut over 50 sekunder bak ledende Tyskland, etter en strafferunde.

Veien var veldig lang opp til Tyskland som kun bruke et eneste ekstraskudd var overlegne i den italienske høyden.

Dermed kunne Justus Strelow ta med seg flagget og å gå i mål i ensom majestet, møtt av en jublende Vanessa Voigt i mål.

SEIER: En god klem ventet Justus Strelow da han gikk Tyskland inn til seier på parstaffeten med Vanessa Voigt. Foto: AFP

Norge sleit med å henge med tyskerne, men Vetle Sjåstad Christiansen gikk ut likt med østerrikske Simon Eder på sisterunden. I kampen om andreplassen var Sjåstad Christiansen overlegen.

– Dette er feige lag, sier TV2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen om den norsk-østerrikske duellen.