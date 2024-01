– Det er berre å sjå på omgivnadene. Det er heilt fantastisk, seier Marit Ishol Skogan til NRK og smiler.

Omkransa av høge fjelltoppar møter skiskyttarsensasjonen NRK i Anterselva i dei italienske alpane før verdscuprennet i helga.

Overskotet og energien til den sprudlande trønderen er omsider tilbake.

SMILER: Marit Ishol Skogan håpar på ei god oppleving i Anterselva. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

– Eg har fått kvilt og tankane over på noko anna enn berre skiskyting. Eg kjende at kroppen og hovudet trong kvile, seier ho.

No fortel 25-åringen om korleis den uventa suksessen og merksemda førte til at ho måtte ta ein pause for å nullstille.

Sjokkerte verdseliten

Kometen debuterte med ein tiandeplass i verdscupen under sesongopninga i Östersund og heldt fram med å yppe seg mot verdseliten før jul.

Suksessen stod i sterk kontrast til førre sesong, då ho ikkje eingong vart vurdert som god nok for IBU-cupen, nivået under verdscup.

Skogan gjekk dermed rett frå ein fjerdeplass samanlagt i Norgescupen, til å vise seg fram under sesongopninga – før ho slo ho til med to topp-ti-plasseringar og stafettsigrar i sesonginnleiinga på øvste nivå.

Så kom førebelse høgdepunkt:

Den første pallplassen i verdscupen – på jaktstarten i prøve-VM i Lenzerheide.

SJOKKERTE: Marit Ishol Skogan overraska seg sjølv og omstenda med tredjeplass i Lenzerheide før jul. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

– Det er heilt utruleg, og det trur eg ikkje har skjedd tidlegare, seier NRK-ekspert Ola Lunde om den utradisjonelle vegen direkte frå Norgescup til verdseliten.

– Eg trur ikkje at ho i sin villaste fantasi kunne tenkje seg at ho skulle vere på pallen før jul i verdscupen, held eksperten fram.

– Marit sin inngang i sesongen har vore litt for god. For dei fleste jobbar seg opp med ei jamn utvikling, medan Marit har starta på eit veldig høgt nivå, erkjenner skiskyttartrenar Patrick Oberegger til NRK.

Tok grep etter suksessen

Skogan var éin av fire norske skiskyttarkvinner som steig opp på pallen i verdscupen før jul, men etter nyttår har dei største prestasjonane og resultata svikta.

35. 34. 53.

Det er dei siste tre individuelle resultata i verdscuprenna i høvesvis Oberhof og Ruhpolding. I tillegg hadde ho ei vond oppleving med to strafferunder på stafetten førre veke. I samråd med landslagsleiinga bestemde seg då for å stå over jaktstarten i Ruhpolding søndag.

TÅRER: Skogan gjekk førsteetappe for Noreg på stafetten i Ruhpolding og måtte ut i to strafferunder. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Eg kjem frå ingenting og rett inn i dette sirkuset. Eg er ikkje vand til å vere fleire veker på tur med konkurranse hyppigare enn det eg er vand med i Noreg. Det er mykje som eg ikkje har vore kjend med, seier Skogan.

Ho held fram:

– Kroppen treng litt tid på å kome inn i dette. Det vart ein pangstart på sesongen for min del og det har eg fått kjenne på.

Trenar Oberegger peikar også på eit brått innsteg i verdscupsirkuset.

TRENAR: Patrick Oberegger. Foto: NTB

– For utøvarar som kjem frå Norgescup er det eit sjokk i Tyskland, og det har vorte litt for mykje for Marit, seier Oberegger.

Spa framfor trening

Verdscupleiar og lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold er tydeleg på at det norske gjennombrotet har teke «kvantesprang frå noregscup til rett på pallen i verdscupen».

– Eg meiner at Marit kan klappe seg sjølv på skuldra og sjå tilbake på ein historisk sesong same kvar resten av sesongen går, seier Tandrevold til NRK.

Den uventa verdscupsuksessen før jul førte til at ho måtte søke permisjon frå ekstrajobben på XXL Lillehammer for å gå verdscup i helgane.

I førjulstida var ho derimot tilbake på jobb, og etter den sportslege nedturen gjekk tankane omgåande til ekstrajobben.

– Då var eg veldig glad eg ikkje har sagt opp. Då har eg noko å falle tilbake på viss det absolutt skulle skjere seg med skiskyting. Det var ei lita betrygging då det var tungt nokre dagar i Ruhpolding, seier Skogan.

I tillegg har ho kopla av og lada opp til ei ny verdscuphelg med spadagar på Hotel Falkensteiner.

SPAAVDELING: Marit Ishol Skogan var på spaavdelinga på Hotel Falkensteiner i staden for standplass for å få overskot. Foto: Hanne Skjellum

– Det har vore mykje i det siste og her bur vi på eit hotell med spaavdeling. Ein kan ikkje få det betre. Eg har ikkje gjort noko anna enn å ete og slappe av.

Trenar Oberegger meiner det er viktig å tenkje annleis og gjere morosame ting for å byggje tilbake sjølvtilliten hos Skogan.

– Ho fekk lov til å gå på spa i staden for trening på skytebanen. Bak kvar einaste toppidrettsutøvarar er det ein person. Det er viktig at folk har gøy på tur. Dei skal ikkje spele ei rolle av seg sjølv, men dei skal vere seg sjølve. Det er det viktigaste for oss. Vi treng Marit dei neste vekene, avsluttar han.