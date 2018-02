Svenskene hyller Marit Bjørgen

«Hei der, Marit Bjørgen. Du har vunnet så mye, briljert deg gjennom år. Du er tidenes største langrennsløper. Jeg har sjelden vært mer imponert over deg enn i kveld.»

Slik åpner den svenske sportsjournalisten Tomas Pettersson fra Expressen sin hyllest til Marit Bjørgen etter en knallsterk siste etappe i kvinnestafetten i Pyeongchang lørdag formiddag, norsk tid.

Og han er ikke alene om å la seg imponere over 37 år gamle Marit Bjørgens spurt mot den tretten år yngre, svenske OL-vinneren Stina Nilsson.

Kalla: – Himla imponerende

– Stina så «grymt» sterk ut, men det Marit hadde levert fram til da hadde imponert veldig mye. Hun sparte ikke noen steder, sier Bjørgens gode venninne og store rival, Charlotte Kalla, som selv holdt Sverige inne i gullkampen med en strålende andreetappe.

– Trodde du Marit fortsatt hadde så mye fart i seg?

– Ja, hun har vist tidligere denne sesongen at hun er ei rå dame, og alltid i form når det er mesterskap. Det er så himla imponerende å se, sier Kalla til NRK

STOLT: Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) og Marit Bjørgen jubler etter gullmedaljen er et faktum. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Bjørgen er sterkest når det gjelder

Flere svenske medier skrev i forkant av rennet at et absolutt drømmescenario ville vært at den ferske OL-vinneren i sprint, svenske Stina Nilsson, gikk ut samtidig som Marit Bjørgen på stafettens fjerde og siste etappe.

Akkurat slik ble det – men svenskenes drømmescanerio viste seg å bli noen helt andres:

– Altså Marit Bjørgen er bare utrolig dyktig. Hun har erfaring og styrke. Hun er helt enkelt best når det gjelder, sa en svært imponert SVT-ekspert Anders Blomquist.

«Hun ser stresset ut»: Bjørgen ble tent av svensk jubel

«Når får Norge endelig sin revansj etter at Sverige tok gullet i Sotsji,» skriver SVT.

Det var stor vantro i den norske leiren da Norge for fire år siden endte på 5.-plass – 53 sekunder bak det svenske laget under OL i Sotsji.

Men en lørdag fire år senere kunne en strålende Marit Bjørgen se seg fornøyd med egen innsats.

– I dag er jeg faktisk stolt av meg selv. Dette rangerer jeg høyt, sier Marit Bjørgen til NRK.

– Jeg prøvde å gå så lenge jeg kunne og hadde en god følelse. Men jeg var ikke helt med på oppløpet da jeg falt av i siste bakken, sier Stina Nilsson til kanal 5.

– Vi bøyer oss i ydmykhet

På den siste bakketoppen fikk Bjørgen en liten luke. Og i nedoverbakken til stadion kom aldri Nilsson opp. Svenskens ben var stivnet, og hun slet med å holde balansen i utforbakken.

«Kunne Sverige ha gjort noe anderledes?» spør Expressens Tomas Pettersson, og avslutter Bjørgen-hyllesten slik:

«Sverige gikk for gullet. Sverige var nær suksess. Men denne gangen var kvelden vikigere for noen helt andre. Så la meg fullføre dette med det eneste riktige: Vi bøyer oss ydmykt for Marit Bjørgen.»