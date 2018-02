Ingen trodde Bjørgen kunne vinne: – Var hundre prosent sikker på at det skulle bli svensk

Med en kilometer igjen lå alt til rette for en svensk superspurter i Pyeongchang. Stina Nilsson, verdens beste spurter, viste ikke et tegn til å være sliten, og hadde gått et billig løp i ryggen på Marit Bjørgen. Hun var klar for å skru på turboen, men veteranen fra Rognes ga seg ikke uten kamp.

– Da var jeg skikkelig pessimist. Stina hang lett på hele veien, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Marit Bjørgen hadde malt jevnt på på hele etappen. På den siste bakketoppen fikk hun en liten luke. Den vokste seg større og større. Bjørgen knakk Nilsson i nedoverbakken til stadion. Svenskens ben var stive som tømmerstokker, og hun slet med å holde balansen i utforbakken.

– For en thriller, for en duell, ropte Jann Post etter at Bjørgen sikret seieren.

KNUST: Stina Nilsson etter sisteetappen. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB scanpix

Sikker på Nilsson-seier

– Jeg var helt sikker på at Nilsson skulle ta det på toppen. Men så skjønte jeg at hun ikke klarte å stå på beina, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Jeg var hundre prosent sikkert på at det skulle bli svensk. Men så feil har jeg aldri tatt. Bjørgen gjør et helt perfekt løp, sier ekspert Fredrik Aukland.

Bjørgen får stjerne i boka for løpsopplegget på sisteetappen. Hun gikk ut i hundre og tok kommandoen. Det var det eneste opplegget som kunne knekke den svenske superspurteren.

– For en etappe av Bjørgen. Nilsson var så sliten at hun ikke fikk brukt superspurten. Hun går tøft i front, og Bjørgen føler at Nilsson får gått et billigere løp. I tillegg har du nervepresset som går i en Ol-stafett. Hun vet at hun har verdens beste spurter i ryggen, men leverer likevel, sier Torgeir Bjørn.

– Bjørgen løser det perfekt taktisk. Selve skidronningen avgjør når det gjelder som mest. Det er så stort. Det viser at hun er en mester, jeg er så imponert. Jeg håper hennes prestasjoner blir stående i historiebøkene i lang, lang tid, skryter Fredrik Aukland.

Feiret gullet

Etter målgang kastet Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga seg over Norges ankerkvinne.

– Dette var helt rått. Da jeg sendte ut Marit på sisteetappen, tenkte jeg at det var glad det ikke var meg, sier Ragnhild Haga til Eurosport.

– Jeg var nervøs selv. Jeg har alltid gått alene på sisteetappen. Men jeg måtte bare mørne på og prøve å slite henne ut. Det klarte jeg, hun klarte ikke siste svingen, så jeg overrasket meg selv, sier Bjørgen til Eurosport.