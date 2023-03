– Jeg klarte ikke å henge med. Det føles som man har dratt ned laget sitt nå, sier en nedbrutt Frida Karlsson til NRK etter bronse på stafetten.

For storfavoritten Sverige startet marerittdagen da Ebba Andersson falt og brakk staven på sin andre etappe.

– Jeg skrek helvete rett ut. For fy faen så irriterende det var, sier Ebba Andersson til NRK.

Krisemøte for svenskene

Etter stavbrekket var Frida Karlsson nødt til å gå knallhardt ut etter at Andersson mistet verdifulle sekunder til Norge.

Innhentingen gikk særdeles dårlig for Karlsson, som ble liggende nærmest livløs sammen med finske Evelina Piippo etter sin stafettetappe. Ingvild Flugstad Østberg var rett og slett for sterk og parkerte Sverige, Tyskland og Finland på sin tredjeetappe.

– Jeg tenkte at jeg hadde det under kontroll. Jeg følte jeg hadde ryggen hennes, men jeg har for dårlige ski for å kunne holde følge, sier Karlsson.

HELT FERDIG: Svenske Frida Karlsson og finske Evelina Pippo. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Så det var skiene som gjorde det?

– Ja, også blir jeg jo stresset. Altså, jeg klarte ikke å henge med. Jeg prøver å krige for hver meter, så det er surt, sier svensken.

Den svenske smøresjefen Petter Myhlback er uenig med Karlsson om at skiene var problemet.

– Jeg synes det så ut som om hun hadde slitne bein, sier han til Aftonbladet.

– Jeg er lei av at utøverne ikke er fornøyde med skiene. Når de er bra er det veldig stille, sier Myhlback til Ekspressen.

Avisen skriver at det nå er krisemøte i det svenske laget etter uenighetene som oppstod i etterkant av løpet.

FIKK DET TØFT: Frida Karlsson Foto: Matthias Schrader / AP

Karlsson måtte få tilsyn i målområdet av svensk støttepersonell, som hjalp henne på beina og fikk støttet henne ut av vekslingsområde.

– Hun tok seg fullstendig ut. Dette er nesten scener som vi hadde i OL i Beijing. Hun er nesten bevisstløs i det hun har passert målstreken, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– En fullstendig utslått Karlsson som rett og slett måtte gi slipp. Det var litt overraskende for oss. Det er en kombinasjon av at Frida har hatt en tung dag og Ingvild Flugstad Østberg har hatt en strålende dag, sier ekspertkollega Fredrik Aukland.

Freste etter stavbrekk

Da Flugstad Østberg stakk ifra Karlsson skjønte lagvenninne Andersson hvor det gikk.

– Da følte jeg bare at fy faen, det her blir tøft. Jeg opplever at hun går sterkt over toppen, men så glir hun ifra, sier svensken.

Andersson var preget etter målgang og kaller sitt eget stavbrekket på sin andreetappe som «mildt sagt irriterende».

– Den der kan du ta, den vil jeg ikke se mer, sier Andersson og gir bort sin knekte stav.

IRRITERT: Ebba Andersson. Foto: Matthias Schrader / AP

– Hva var det som skjedde?

– Da det først skjer, så vet jeg knapt hva som skjer. For helt plutselig er jeg nede i bakken og i neste sekund innser jeg at staven er helt av.

– Jeg har fått sett reprise på det og det man ser i svingen der er at det er blankt og glatt. Så går jeg ned på kne og finnen knekker staven min. Det var ikke optimalt og ikke det som var planen. Det handler til slutt om å minimere skaden som har skjedd, sier Andersson.

Slaktes i Sverige

Anne Kjersti Kalvå tok over stafettpinnen fra Flugstad Østberg og bare økte forspranget ned til Sverige og Tyskland. Etter gullet var Flugstad Østberg i ekstase og slet med å holde tårene tilbake.

– Det er helt rått. Nå skal jeg ikke begynne å grine, men jeg kjenner det er nære på. Det er bra det har gått noen minutter så ikke alt mulig rart kommer her, men fy fader, det der var rått, sier Flugstad Østberg til NRK.

– Jeg tror dem kjente på jubelen i mål, jeg trenger ikke å si i noe mer enn det, var stikket fra Astrid Øyre Slind i retning Sverige etter gullet.

Karlsson synes ikke det er ekstra surt at det er Norge som stikker av med gullet. Men lagvenninne Maja Dahlqvist synes det stikker litt.

– Vi vet jo hva vi er kapable til og at vi kan gå for gull. I dag gjør vi det vi kan, men vi hadde vel kanskje ikke den beste gliden heller. Man merker det da Frida taper fra toppen til veksling, sier Dahlqvist til NRK.

LANGT NEDE: Ebba Andersson og Emma Ribom sjekker om det går bra med ankerkvinne Maja Dahlqvist etter bronsen. Foto: Christine Olsson/TT / NTB

Den norske VM-triumfen får mye spalteplass i svenske aviser torsdag:

«Svensk marerittstafett» er tittelen storavisen Aftonbladet bruker rett etter målgang.

«Stor gullfavoritt på forhånd. Men det svenske damelaget innfridde ikke i det hele tatt», skriver Expressen.

– Det er utklassing av Norge, er dommen fra den svenske eksperten Anna-Karin Strömstedt i Viaplay.