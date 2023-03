Norsk sjokkseier etter monsteretappe – marerittstafett for svenske kanoner

Ekspertene var uenige om hvem som skulle bære favorittstempelet før stafettstart. Likevel var det tydelig at Sverige ble tildelt stempelet hos de fleste.

Men som klisjeen sier: «Stafett er stafett».

For Ingvild Flugstad Østberg leverte en monsteretappe, rykket fra Frida Karlsson og bidro sterkt til at Norge tok et noe overraskende gull på stafetten.

JUBEL: Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng og Astrid Øyre Slind sikret gullet for Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er helt rått. Det er bra det har gått noen minutter så ikke alt mulig rart kommer her, men fy fader, det der var rått, sier Østberg til NRK etter rennslutt.

– En liten sjokkseier her i VM, mener NRK-kommentator Jann Post.

Østberg var tydelig preget i intervjusonen etter rennet.

– Nå skal jeg ikke begynne å grine, men jeg kjenner jeg er nære på her nå.

– Det har vært en lang vei hit for min del. Å fy faen, nå må du spørre noen andre om noe for nå går det snart gæli her, sier Østberg mens tårene presser på.

RYKKET: Ingvild Flugstad Østberg rykket ifra og bidro til norsk gull. Du trenger javascript for å se video. RYKKET: Ingvild Flugstad Østberg rykket ifra og bidro til norsk gull.

Anne Kjersti Kalvå fikk et drømmeutgangspunkt på ankeretappen og leverte. Norge tar dermed VM-gullet på en dag de svenske favorittene sviktet.

Det var nemlig ikke bare Karlsson som trøblet. Ebba Andersson falt og brakk staven på sin andre etappe.

– Koker inn i meg

Rett før Kalvå gikk i mål var Norges landslagstrener Stig Rune Kveen i tårer. Kveen så skjelven ut og klarte så vidt å holde på telefonen mens han så på rennet.:

– Det er rått, jeg har ikke så mye mer å si. Jeg gråter ganske ofte, men dette er sterkt, fortsatte han.

Det var store kontraster fra tidligere i rennet. Da var nemlig treneren forbannet.

Underveis på den første etappen kunne man se Emma Ribom og Tiril Udnes Weng ved flere anledninger gå på skiene til hverandre – noe sistnevnte fikk en advarsel på.

– Jeg kjenner det koker bra inni meg når jeg ser det, sa han til NRK.

Weng bekreftet hendelsen i etterkant.

– Ja, det gjorde hun. Men det gjorde jeg også. Vi var tett på hverandre. Vi kunne vel holdt litt avstand begge to. Det er sikkert en svensk sjef som står og koker uti der på grunn av meg, sier hun til NRK.

Det første tegnet på den mørke stafetten til Sverige skulle komme like etter – på den andre etappen.

Svenskenes kanskje sterkeste kort, Ebba Andersson, styrte feltet og lå i tet store deler av etappen. Men rett før veksling falt Andersson og brakk staven.

Ebba Andersson faller og staven brekker Du trenger javascript for å se video.

– Marerittet fortsetter for Sverige i stafett, utbrøt Jann Post.

FALT: Ebba Andersson gikk godt i løypa, men var uheldig og falt. Foto: Matthias Schrader / AP

Det gjorde at Astrid Øyre Slind kunne veksle med Finland og Tyskland i tet, med Sverige drøyt seks sekunder bak.

Østberg hyllet

Østberg ble hyllet for sin etappe underveis og etter rennet.

– Vi har ikke sett henne sprekere på fire år enn vi har her. Går rett ifra Frida Karlsson, sa Post om Ingvild Flugstad Østberg.

– Ingvild ser helt rå ut. Drømmeutgangspunkt for oss og jeg tror Kalvå har fart til å kjøre fra Maja på slutten. Så hvis hun får tid til å gå seg litt inn i løpet først er det helt perfekt, sa Slind til NRK.

– Det er helt rått det Ingvild gjør, utbrøt NRK-ekspert Therese Johaug underveis og var tydelig rørt etter rennet:

Johaug røres til tårer av Østberg-prestasjonen Du trenger javascript for å se video.

– Jeg vet hvor mye de har jobbet, hvor hardt det har vært, hvor langt nede de var i vår. Det å slå tilbake på en sånn dag, hente et gull, alle fire leverer en fantastisk etappe, sa Johaug under sendingen.

Det var også en stolt pappa Helge Østberg som sto på sidelinjen.

– Den var helt super. Jeg hadde ikke drømt om det engang. Hun var absolutt ikke misfornøyd med det som har skjedd før i mesterskapet, men hun har sagt mellom linjene og litt rett frem at hun er i god form men ikke fått den siste punchen. Men i dag var den siste punchen der, i hvert fall så langt jeg kunne se, sa Han til NRK.

GLEDESSCENER: Kalvå ble møtt av jublende lagvenninner da hun gikk i mål. Foto: Terje Pedersen / NTB

Østberg var 14,9 sekunder foran Sverige og Maja Dahlqvist. Tyskland var nærmest med 6,2 sekunder da Kalvå gikk ut på den siste etappen.

Norge ankerkvinne utnyttet drømmeutgangspunktet og økte ledelsen. Hun kunne til slutt gå i ensom majestet over målstreken og Norge kunne juble for gull.

– Det var en sinnssyk opplevelse og noe man bare drømmer om fra man er en liten jente. Å gå på lag med disse jentene i dag, representere landet vårt, alle de andre landslagsvenninnene og hele Team Norge, det er en stor, stor opplevelse, sa Kalvå til NRK om gullet.