Rystet etter Karlsson-kollaps: – Hun var helt «utpumpad»

Det var en totalt utmattet Frida Karlsson som møtte NRK og svenske medier etter lørdagens 15 kilometer. Med ansiktet polstret i sort teip og usedvanlig korte svar, var hun nesten ikke til å kjenne igjen.

– Jeg har det ikke så bra akkurat nå, sa Frida Karlsson med gråtkvalt stemme.

– Hva er det som gjør at du ikke har det bra?

– Jeg vet ikke, faktisk. Jeg føler meg helt tom.

MØRKT I ZHANGJIAKOU: Frida Karlsson møtte først pressen etter at solen hadde gått ned. Hennes intervjuer sto i sterk kontrast til Therese Johaugs seiersintervju et par timer tidligere. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Karlsson måtte støttes inn i varmere omgivelser etter åpningsrennet. Hun sjanglet i målområdet. Dopingkontroll ble første stopp etter at hun fikk varmen i seg. Først flere timer senere dukket hun opp i pressesonen.

Der tok NRK og svensk presse imot en kald, fatningsløs og lei Karlsson. Før start snakket alle om medalje, enkelte om gull. Therese Johaug var helt suveren. Karlsson endte på en skuffende 5.-plass. Hun kollapset i høyden.

Aldri sett henne slik

Søndag går det bedre med henne, skal vi tro bestevenninnen Maja Dahlqvist. NRK møter henne tidlig på morgenen ved utøvernes OL-landsby. Hun har aldri sett Karlsson så medtatt.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg har sett henne svimt av en gang, men da var hun sånn en time eller noe, og nå var det helt annerledes. Da jeg møtte henne da hun kom hjem, var hun fortsatt sliten. Hun rullet med øynene, forklarer Dahlqvist.

Duoen går under tilnavnet MDFK. Hentet fra initialene. De er svenskenes største gullhåp i langrennssporet. Karlsson på distanse, Dahlqvist på sprint.

Utenfor skisporet tar de vare på hverandre.

– Hun var helt «utpumpad» og hadde liksom gitt alt. Jeg kastet på henne noen godteposer og ofret noe som jeg hadde tatt med, smiler Dahlqvist, som sier at Karlsson kviknet til etter hvert.

GODE VENNINNER: Frida Karlsson, Maja Dahlqvist og Moa Olsson på løpetur i OL-landsbyen onsdag før lekenes start. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi merker at vi er nødt til å være varm og støtte hverandre for å kunne fokusere 100 prosent.

– Tøff dag for hele laget

Den svenske landslagssjefen, Anders Byström, innrømmer at kvinnenes 15 kilometer var et skudd for baugen.

– Frida var trøtt og tom for energi og veldig kald, og lå veldig lenge i garderoben, sier Byström til NRK.

– Det var en tøff dag for hele laget vårt.

Svenskene hadde to soleklare medaljekandidater. Karlsson og Ebba Andersson. Sistnevnte endte bare på 10.-plass – og skyldte på dårlige ski.

– Vi hadde store forventninger til alle. Men det kommer nye dager.