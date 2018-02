Svendsen: – Det er litt flaut for IOC

Emil Hegle Svendsen mener det er flaut for IOC etter at det torsdag ble kjent at CAS valgte å oppheve utestengingen av 28 russere.

– Jeg synes det er litt flaut for IOC at de har utestengt så mange, også blir de frikjent. Det er mye vi ikke vet. Men det ikke noe tvil om at IOC har hatt for lite bevis til å kunne utestenge russerne, sier Svendsen til NRK.

– Det er ikke slik støy vi har lyst på noen dager før OL. All slik støy er med på å forstyrre og ødelegge stemningen litt, fortsetter trønderen.

– Ødelegger idrettens navn og rykte

Det er ingen tvil om at flere av skiskytterne mener at dopingkaoset rundt Russland kan være ødeleggende for idretten.

– Det er jo et kaos. Det er ikke noe tvil om at det er noe snusk som har skjedd i Russland. Vi utøverne synes det er veldig kjipt. Det ødelegger idrettens navn og rykte, sier Svendsen.

– Ikke bare vår idrett, men all olympisk idrett. Når det skjer slike ting, så legger det en liten demper på stemningen. Det er klart det påvirker oss, sier Tarjei Bø.

Erlend Bjøntegaard mener situasjonen er veldig kompleks, men at det aldri gagner idretten at slike ting ruller og går rett før OL.

LES OGSÅ: Løfshus etter CAS-avgjørelsen: – Helt håpløst å forholde seg til

– Det blir vel en snakkis

Johannes Thingnes Bø er tilbakeholden med å uttale seg om situasjonen, men han stoler på at CAS har dømt riktig.

DØMT RETT: Johannes Thingnes Bø stoler på at CAS har dømt rett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– CAS er jo det øverste rettsorganet som er i idretten. Når de mener det, så er det riktig bedømt.

– Har det tatt for lang tid?

– Ja, jeg synes den har tatt for lang tid. Selv om det er konklusjonen til CAS, så er det IOC som bestemmer hvem som blir invitert til OL. Jeg håper at alle som er rene og har god samvittighet får lov til å stille.

– Blir dette snakket om under OL?

– Det blir vel en snakkis. Det er selvfølgelig dumt at fokuset ligger der. Jeg håper de legger ballen død før åpningsseremonien er i gang, slik at lekene kan ha fokus på det sportslige, sier Thingnes Bø.

LES OGSÅ: Anerkjent dopingjeger tror russerne får gå i OL: – IOC har ikke noe valg