Løfshus etter CAS-avgjørelsen: – Helt håpløst å forholde seg til

Når landslagstreneren reiser til OL er situasjonen rundt russerne fortsatt uavklart. Torsdag kom nyheten om at flere langrennsløpere, deriblant Aleksandr Legkov og Maksim Vylegzjanin, fikk medhold i CAS.

– Det er kaos og forvirring. Det er helt håpløst å forholde seg til. Det kan ikke vi bruke energi på. Vi må se hvem som står på startstreken når startnumrene skal trekkes. Bortsett fra det får ikke vi gjort noe med det, sier Løfshus til NRK.

Tatt for lang tid

Torsdag opphevet CAS utestengelsen for 28 av de 42 russiske utøverne. Disse var i utgangspunktet utestengt på livstid, men denne ble opphevet grunnet mangel på bevis.

– Synes du det tatt for lang tid?

– Ja, jeg synes jo det. Jeg synes mildt sagt at det har vært surrete. Det er vanskelig å forholde seg til, alt tyder jo på at systemet har vært korrupt. Men det er vanskelig å si for en som ikke kjenner detaljene i sakene, sier landslagstreneren til NRK.

– Nyhetsbildet er jo fullstendig forvirrende. Det er lite informasjon fra IOC og FIS. Det blir som det blir, konstaterer Løfshus.

Det ligner veldig på Martin Johnsrud Sundbys uttalelser før sesongen startet i november. «Vi står som idioter i midten», meldte Sundby den gangen.

– IOC, WADA og FIS må være samkjørte. Selve systemet må føles rettferdig, sa Sundby da.

FORVIRRET: Martin Johnsrud Sundby. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Dette vil bidra til mye frustrasjon

Det internasjonale dopingbyrået WADA sier i en uttalelse at de ser alvorlig på beslutningen.

– Vi forstår det slik at mange utøvere er forferdet over avgjørelsen. Dette vil bidra til mye frustrasjon for utøverne, sier Wada i en uttalelse gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Tass.

Etter dommen uttalte CAS at de støtter IOCs avgjørelse om å avvente en beslutning. IOC sa i går at de vurderer alle alternativer – også en anke til sveitsisk høyesterett.