Gjør vedtektsendring i utøverkomiteen: Kan ikke kombinere lederverv med internasjonalt verv

I de nye vedtektene gjøres det klart at det ikke er mulig å kombinere rollen som leder av den norske utøverkomiteen med verv i en internasjonal utøverkomité.

– Da må lederen fratre og det velges da en ny leder blant de øvrige valgte medlemmene, sier leder Magnus Nedregotten.

Endringene ble vedtatt av styret i Norges idrettsforbund og presentert i åpen time for pressen fredag.

Han forteller at endringen gjøres for å unngå mulige rollekonflikter eller opplevde rollekonflikter.

Før Nedregotten tok over som leder tidligere i år, var Astrid Uhrenholdt Jacobsen leder. Hun var da også samtidig medlem av IOCs utøverkomité, to roller det ikke vil være mulig å kombinere med de nye vedtektene til utøverkomiteen.

Roeren Kjetil Borch, som i år ble valgt inn som medlem av utøverkomiteen, sendte et brev til Idrettsstyret hvor han uttrykket mistillit mot Jacobsen.

– Denne behandlingen av brevet førte til at vi gjorde denne endringen, sier Nedregotten om vedtektsendringen.

– Klimaet innad i behandlingen av denne saken har vært veldig konstruktiv. Det startet med denne brevvekslingen fra Kjetil, med anmodning om å behandle en mistillit. Så ble Kjetil valgt inn i utøverkomiteen. I etterkant av det har vi hatt flere møter hvor dialogen har vært veldig konstruktiv. Vi har blitt enige om å ikke behandle mistillit på grunn av at aktualiteten i brevet ikke lenger var like stor, sier han videre.

På spørsmål om utøverkomiteens syn på IOCs nylige beslutning om å tillate at utøvere med russisk og belarusisk pass kan delta i OL i Paris under nøytralt flagg, gitt en rekke kriterier, sier Nedregotten at det har vært «noe uenighet» rundt akkurat hvordan de skal fronte meningene fra utøvermassen.

– Derav har vi ikke landet på en offisiell uttalelse rundt hvor vi som utøverkomité står den dag i dag, sier Nedregotten, som videre sier at han ikke har noen kommentar til hvor stor splittelsen er.

Nedregotten kunne også fortelle at vedtektene ble endret slik at utøverkomiteen kan opprette et kontrollorgan.